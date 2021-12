Aux États-Unis, contre le blues du lundi un retraité offre chaque semaine des pâtisseries à sa voisine

Son geste est devenu un antidote à la morosité pour des millions de personnes sur les réseaux sociaux Twitter et TikTok, et précisément la morosité des lundis, le monday blues en anglais, une malédiction que le voisin de Dina Mehmedovic, étudiante new yorkaise d’une vingtaine d’année, a décidé de contrecarrer. Tous les lundis donc, à huit heures du matin, cet homme de 90 ans sonne chez elle, et lui apporte sans dire autre chose que "bon début de semaine" un assortiment de pâtisseries, gratuitement, sans attendre quoi que ce soit, avant de repartir vers la porte de son appartement, sur le palier d’en face. Et recommencer le lundi suivant. C’est ce rituel que Dina a décidé de filmer et publier sur son compte TitkTok, avec la légende suivante : "absolument tous les lundis, voici ce que m’offre mon voisin, je ne mérite pas cet ange gardien !"

Tous les deux se croisaient vaguement de temps en temps dans la cage d’escalier de leur immeuble, et puis un jour, et homme que l’étudiante souhaite garder anonyme a appris que sa voisine entamait des études de médecine. Il a cherché un moyen de lui montrer son soutien, de l’encourager, sans être trop invasif, et s’est arrêté sur l’idée des pâtisseries. Chaque lundi, à sept heures et demi, il descend à la boulangerie du coin, prend une boite et toque à sa porte pour les lui remettre, toujours avant huit heures, avant qu’elle ne parte en cours. La vidéo a eu un succès complètement inattendu, cinq millions de petits cœurs et pouces bleus, surprenant pour ce qui n’est au départ qu’une anecdote de cage d’escalier.

Dina a donc décidé d'en avertir son voisin, de lui expliquer qu’il est devenu un exemple de générosité sur TikTok. Et depuis, tous les deux prennent le thé ensemble une fois par semaine, et postent des vidéos pour donner de leurs nouvelles. Dans les commentaires, certains internautes racontent combien le geste les a inspirés, qu’ils ont eux aussi décidé de parler à cet inconnu qu’est leur voisin ou voisine de palier, et de briser la barrière générationnelle, donner un peu de temps sans rien attendre en retour. Ce n’est pas leur but au départ, mais les vidéos TikTok servent aussi à ça.