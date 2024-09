La scénariste Jac Schaefer : "Dans 'Agatha All Along', nous pastichons tous les films, séries et musiques qui évoquent sorcières et sorcellerie"

Jac Schaefer a créé le premier succès de Disney+ "Wanda Vision". Elle revient avec une nouvelle série Marvel à partir de jeudi, entièrement tournée autour du personnage de la voisine de Wanda, Agatha, une sorcière asoiffée de pouvoir. L'occasion de pastiches et toujours plus de chansons signées par les compositeurs de "La Reine des Neiges".

C’était la première série Marvel sur Disney+, Wanda Vision, super-réussite autour de la sorcière rouge, une série qui n’arrêtait pas de faire des clins d’œil à l’histoire de la télévision et des sitcoms. Sa même autrice, Jac Schaeffer revient avec une nouvelle série autour de la voisine de Wanda, l’étonnante Agatha qui se révèle être. La série s’intitule Agatha All Along, en français Agatha à chaque fois.

Un road movie

On a affaire à un road movie, puisque la sorcière rallie des congénères sur une sorte de chemin de croix pour retrouver ses propres pouvoirs. C’est la personnalité d’Agatha qui a donné envie à Jac Shaefer d’écrire une série rien que sur elle : "Vous savez, dans Wanda vision, on a vu Agatha jouer le rôle de la voisine curieuse. Elle était hilarante, c'était tellement drôle. Or dans la réalité, Agatha a un énorme appétit : ce qu’elle veut, c’est le pouvoir et elle aime la sorcellerie. C'est très amusant d'écrire pour un tel personnage."

Jac Schaefer n’a pas oublié en cours de route son goût pour les pastiches. Cette fois, elle s’intéresse à un autre registre : "Toutes les représentations de sorcières à la télévision, au cinéma, dans la musique... et c'est un vrai bazar ! Pour moi, toutes ces références reflètent la personnalité d'Agatha qui est très désordonnée. Il y a Le Magicien d'Oz, Les Sorcières d'Eastwick, La Belle au bois dormant et même Fleetwood Mac. N'importe quelle chose culturelle où on trouve des sorcières ou de la sorcellerie."

Encore plus de musique

La série s'avère aussi très musicale, avec des chansons composées par les auteurs de La Reine des Neiges, Jac Schaefer le revendique : "Je mets autant de musique que possible dans tout ce que j'écris et fais. Et, vous savez, les chansons dans Wandavision ont connu un tel succès que j'ai voulu dès le départ faire appel aux mêmes compositeurs. Cette fois, je voulais davantage de musique. Et c'est ce que nous avons fait."

Agatha All Along, un "Magicien d’Oz" au féminin à découvrir à partir de jeudi sur Disney+.