L'empire des séries. "Years and Years", une série d'anticipation politique

Emma Thompson incarne une femme politique populiste et décomplexée dont le parti politique "the four star party" rappelle le mouvement "cinq étoiles" en Italie. (G. FARROW. BBC)

C’est une série d’anticipation terrifiante qui illustre le chaos qui s’abat sur le monde depuis quelques années. Une saga familiale glaçante sur fond politique avec Emma Thompson, disponible sur My canal, et qui sera diffusée à la rentrée sur Canal +.

Elle démarre en Angleterre en 2016, juste avant l’élection de Donald Trump. Cette année-là, une femme d’entreprise blonde fait rire les téléspectateurs par son parler franc, transgressif, vulgaire, qui change de la langue de bois dans les émissions politiques. On la prend pour un clown. Mais ce populisme va, au fil des épisodes, faire des émules et cette femme devenue Premier ministre n’hésitera pas à faire disparaître et regrouper dans les camps ceux qu’elle juge inadéquats.

La saga de la famille Pearson sur plusieurs années

Car la série Years and Years, en français année après année, a le don de galoper dans le futur. Elle est à la fois anticipation politique et chronique familiale. Au centre, il y a les membres de la famille Pearson à Manchester : une vieille dame et ses quatre petits-enfants : Stephen, un banquier, sa femme comptable, leur adolescente dépressive qui se cache derrière des masques virtuels à la Snapchat ; Édith, une activiste pacifique ; Rosie, handicapée qui rêve de renverser le système en votant pour la populiste ; Et puis David, qui travaille au service de l’accueil des réfugiés et tombe amoureux de l’un d’entre eux. Tous vont être touchés de près ou de loin par le chaos où le monde va plonger.

Crises financière, politique, migratoire et climatique

Au gré des épisodes et des années qui passent, la crise financière mène à des faillites, les partis extrêmes prennent le pouvoir en Europe, les immigrés sont durement rejetés, le changement climatique est à l’œuvre - les papillons et les bananes disparaissent - et la technologie permet de cloner un politicien pour lui faire dire les pires monstruosités ; le public n'y voit que du feu.

La série extrêmement rythmée, qui imagine par exemple l’élection de Mike Pence aux États-Unis après Trump, est due à un scénariste de renom : Russel T. Davies, célèbre pour sa série Queer as Folk et sa relance de la mythique série britannique Doctor Who. Elle est surtout dominée par Emma Thompson, incroyable, qui incarne une femme politique populiste aux dents longues et au double discours, plus vraie que nature. Une série qui fait froid dans le dos.