L'empire des séries. "Pen15", bienvenue dans l'âge ingrat

Maya et Anna ont 13 ans. Elles entrent en 4e. C’est leur premier jour. Et leurs attentes sont immenses : le premier baiser, la première bière, la première surprise party… On est en l’an 2000. Pour surfer sur internet, on utilise des modems 56k qui mobilisent la ligne téléphonique de toute la famille. On porte des polos, des pantalons kaki taille basse et ces chaînes en argent. Les deux filles ne savent pas se mettre en valeur, portent des appareils dentaires bien visibles. La veille de la rentrée, la mère japonaise de Maya lui pose carrément un saladier à l’envers sur la tête pour lui faire une coupe à bol. Bienvenue dans l’age ingrat !

De l'enfance à l'adolescence

La transition de l’enfance à l’adolescence, c’est le joli thème de cette série américaine très drôle, intitulée pen 15, ce qui se lit différemment bien sûr, si vous remplacez le chiffre 5 par la lettre S. Comment passer du jeu avec des poupées en début d’année à des jeux plus adultes, comment faire comme les autres filles qui ont déjà couché, et aussi qu’est-ce que cette sexualité, qui vient nous troubler ?

Cette série en 10 épisodes de 30 minutes évoque avec humour noir et délicatesse le désarroi de deux jeunes filles qui voient leur enfance partir, leurs corps se transformer malgré elle, et qui oscillent entre hyper excitation et insécurité prenante.

Deux actrices trentenaires

Si la série est bien écrite, c’est qu’il y a du vécu. Les auteurs sont deux femmes, deux amies, Anna Konkle et Maya Erskine qui ont puisé dans leur histoire commune pour raconter les émois émergeants de cette génération des années 2000. Pour une fois, la série offre un regard féminin sur ce passage singulier. Avec des héroïnes qui ne sont ni naïves ou sage comme on peut en voir souvent dans les séries d’ados. Mais les auteures sont aussi les actrices de ces histoires : elles ont beau chacune avoir 30 ans, elles sont drôlissimes et donc bien sûr décalées d’emblée dans le rôle d’adolescentes. C’est ce qui donne une touche sincère à la série, entourée d’acteurs adolescents. Une foule d’histoires drôles et touchantes car elles tombent juste, encore en 2020 !