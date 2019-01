L'empire des séries. Le grand retour de "True Détective"

Mahershala Ali, oscarisé pour le film "Moonlight" incarne l'inspecteur Wayne Hays dans la saison 3. (OCS/HBO)

True Detective, saison 3 : un retour aux sources avec l'acteur oscarisé de Moonlight, Mahershala Ali, dans le rôle d'un inspecteur face à un cas insoluble. Les épisodes de la saison 3 sont diffusés chaque lundi sur OCS au lendemain de la diffusion américaine sur HBO.

En 2014, True Detective avait fait sensation

Une fascinante mini-série en 8 épisodes située en Louisiane dans la moiteur du bayou au milieu d’esprits vaudous. On suit deux détectives sombres et érudits – dont l’un aimer citer le philosophe Nietzsche – qui enquêtent sur un meurtre. Les géniaux acteurs Matthew McConaughey et Woody Harelson se vieillissaient par le maquillage : l’enquête se déroulait à plusieurs années d’écart et on comprenait qu’elle n’avait jamais aboutie.

La saison 3 de True Detective du même auteur Nic Pizzolato, 8 épisodes disponibles sur OCS, se déroule cette fois dans les montagnes grises de l’Ozark dans l’Arkansas. Terrains agricoles, bars country, petites maisons en bois…Deux détectives enquêtent sur la mystérieuse disparition après une balade en vélo de deux frères et sœur de 10 et 12 ans dont l’un est retrouvé mort les mains jointes dans la forêt.

Une enquête sur trois périodes

Cette troisième saison retrouve le principe initial : l’action se déroule à trois moments différentes : en 1980, à l’époque des faits ; en 1990 lorsque l’enquête est ré ouverte après un incident ; et en 2015 lorsqu’une journaliste consacre un documentaire aux enquêtes ratées. Les trois périodes se mélangent, se répondent, et distillent le doute.

Mahershala Ali, oscarisé dans le film Moonlight, est l’atout de cette troisième saison. Avec son imperméable, il incarne le détective tourmenté, à la fois brillant et vulnérable, vétéran de la guerre du Vietnam, et noir dans une communauté blanche. Il est impeccable dans ces trois périodes de sa vie, notamment vieilli, 70 ans en 2015, hanté par cette enquête ratée, sujet à des pertes de mémoire et des hallucinations.

Une enquête sur les enquêteurs

Une saison dans la lignée de la première : comme le dit son auteur, True Detective est une enquête sur deux personnages qui mènent une enquête. Et c’est cela qui est passionnant.