"Franklin" : Michael Douglas impérial dans le rôle de Benjamin Franklin

Décembre 1776 : Benjamin Franklin, l’un des pères fondateurs des Etats-Unis d’Amérique, est envoyé officieusement à Paris pour appeler à l’aide. Il a 70 ans, et un parcours impressionnant : imprimeur, auteur, philosophe politique, scientifique, mais la diplomatie, il ne connaît pas encore. Sauf que sans argent et sans armes – qu’il vient demander à la France – les nouveaux Etats-Unis risquent de perdre face aux conquêtes victorieuses de l’armée britannique.

C’est ce périple dans la France et à la Cour de Louis Xvi que raconte Franklin. L’émissaire n’est pas attendu : le roi ne veut pas aider l’Amérique, et lorsqu’il rencontre le ministre des Affaires étrangères, impeccablement campé par Thibault de Montalembert, celui-ci termine la discussion en prétendant qu’elle n’a jamais eu lieu.

C’est la première fois que Michael Douglas, 80 ans au compteur, se retrouve dans une fiction d’époque. Et il est impeccable et impérial dans le rôle de ce personnage doté de beaucoup d’esprit et de galanterie, au drôle de chapeau en fourrure à la Davy Crocket, qui virevolte de dîners mondains en représentations à l’opéra.







La série multiplie les personnages secondaires

Beaumarchais, auteur du Mariage de Figaro mais aussi figure politique. Les femmes mariées que Franklin se permet de séduire. Son petit-fils, puceau de 17 ans, qui l’accompagne, qui découvre et les femmes et la mode. Un marchand d’armes français qui espère faire fructifier ses affaires en aidant l’Américain. Sans compter une nuée de Britanniques et d’espions, qui tentent de faire capoter l’opération.

Loin des films d’époque pesants, loin d’une série patriotique, cette production offre surtout une leçon de politique. Et montre comment le personnage parviendra à ses fins en jouant finement sur un fort ressentiment des Français contre les Britanniques. Il lui faudra deux ans. C’est peut-être là que la série pêche. Huit épisodes, c’est un peu long à découvrir sur Apple TV+.