L’Auto. Opel construit l’avenir sur son passé

Le "musée" Opel, un lieu de vie où les modèles anciens ne restent pas à l'état d'exposition. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

L’avenir se construit en tirant les leçons du passé. Fort de cet adage des constructeurs automobiles n’hésitent pas à collecter tous les véhicules qui ont contribué à leur histoire pour permettre à leurs designers d’envisager l’avenir en conservant l’identité de la marque.

L'Opel Motoclub, La moto Opel datant de 1928 et qui roule toujours. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

L’espace patrimonial de la marque Opel, source d’inspiration

L’allemand Opel, aujourd’hui membre du Groupe PSA, n’a pas hésité à réunir dans le même espace toutes les créations qui, au fil du temps, ont marqué l’histoire de la marque.

De la machine à coudre à l'auto en passant par le vélo, l'histoire d'une marque. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

Et c’est ainsi que dans l’usine de Rüsselsheim, près de Francfort, là où se fabriquent les Insignia, se côtoient dans le même espace patrimonial toutes les créations d’Opel depuis la machine à coudre, à l’origine de la marque en 1862, jusqu’aux dernières voitures en passant par la première d’entre elles, la Patent Motor Car en 1899, des vélos qui ont permis à Opel de se hisser au sommet de la production mondiale de bicyclettes, à la fin du XIXe siècle, et même une moto, l’Opel Motoclub datant de 1928.

La première Opel, la Patent Motor Car datant de 1899. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

Pas un musée mais un "espace patrimonial"

Un espace patrimonial "vivant" mais surtout pas un musée pour Grégoire Vitry. Le directeur communication d’Opel France préfère parler d’un "atelier qui fait vivre le patrimoine de la marque, un lieu où l’on restaure les voitures, où on les stocke et où on les fait rouler. Un lieu de vie en quelque sorte".

Des Opel sagement rangées que l'on n'hésite pas à sortir par tous les temps. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

Et c’est là, dans cet espace où tous les véhicules exposés sont entretenus, choyés et même "promenés" par les ingénieurs et mécaniciens d’Opel, que les designers du constructeur viennent se ressourcer mais également chercher l’inspiration pour rester fidèles à l’esprit de la marque.

Des maquettes (comme ici) aux concepts car en passant par les modèles qui ont contribué à la réputation de la marque, on trouve tout à Russelsheim. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

Un "lieu de vie" où les designers viennent se ressourcer

Pour le designer Pierre Oliver Garcia venu de nombreuses fois dans ce "temple" de la marque, chaque visite est l’occasion "de déceler à travers les différentes générations de véhicules, le fil rouge qui traverse le temps et l’histoire de la marque, une véritable source d’inspiration pour les voitures du futur".

Jusqu'à un véhicule envisagé pour aller rouler sur la lune... (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

Résultat… Des voitures d’aujourd’hui ou de demain, résolument modernes, inspirées du passé pour conserver l’esprit de la marque mais jamais copiées.

Les Wheels and Waves de Biarritz, rendez-vous incontournable des amateurs de motos customisées et de surf. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

