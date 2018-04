La Fédération française de football lance son équipe nationale d'e-foot

Il n'en restera que quatre : les 16 joueurs présélectionnés sont convoqués, vendredi, par la FFF à Clairefontaine (Yvelines) le centre national du football.

C'est un nouveau signe de l'émergence grandissante de l'e-sport. La Fédération française de football (FFF) bascule à son tour dans le virtuel en lançant son équipe nationale d'e-foot. C'est une grande première : quatre joueurs porteront prochainement la tunique bleu-blanc-rouge pour représenter la France lors de tournois internationaux de football sur console. Les 16 joueurs présélectionnés sont convoqués pour la première fois vendredi 20 avril à Clairefontaine (Yvelines), le centre national du football. Le tournoi de qualification est à suivre samedi sur le site de la FFF.

Comme Didier Deschamps pour l'équipe de France de football, il y aura un sélectionneur à la tête de cette première équipe nationale d'e-foot : Fabien Devide, alias "Neo". Cette figure incontournable du monde de l'e-sport vient d'être nommée par la FFF. "Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'analogie avec le sport traditionnel, indique le nouveau sélectionneur. On, a des valeurs communes : le fair-play, l'abnégation, la culture de 'la gagne'. Beaucoup de choses qui nous rapprochent aujourd'hui de sportifs de haut-niveau. Et ça va dans ce sens-là aussi."

Le sport est en perpétuel évolution, donc rien de choquant. Fabien Devide, sélectionneur de l'équipe de France d'e-footà franceinfo

Très fier et honoré de devenir le premier sélectionneur de l’équipe de France de @efootdefrance. Merci à la @fff pour leur confiance et leur ambition de porter haut les couleurs de la France sur la scène esport internationale. #France #Esport pic.twitter.com/0F0nu3Jcwt — Fabien 'Neo' Devide (@Vitality_Neo) 9 avril 2018

Et comme pour les Bleus de Didier Deschamps, les joueurs vont se retrouver en stage dans l'antre des footballeurs tricolores, à Clairefontaine. Une salle du château a été tout spécialement réaménagée avec sièges et consoles de jeu pour se préparer à leur premier match. Ce sera d'ici la mi-juin contre une équipe européenne.

De plus en plus d'adeptes

Après des grands clubs comme le PSG, Lyon ou Manchester City, une fédération nationale de football a donc choisi de se lancer dans l'aventure de l'e-sport. Le directeur marketing de la FFF, François Vasseur, défend une évolution logique : "On a souhaité pouvoir proposer un nouveau format de compétition, de nouveaux services, à tous les fans et joueurs de foot et d'e-foot."

La pratique de l'e-sport est en plein essor. Il y a 280 millions de fans dans le monde.François Vasseur, directeur marketing de la FFFà franceinfo

C'est officiel !

Voici la liste des 16 joueurs présélectionnés #eFootDeFrance

GG à tous les joueurs

RDV les 20 & 21 avril pour le Camp à Clairefontaine pic.twitter.com/yML6c5Al9U — Equipe de France eFoot (@efootdefrance) 11 avril 2018

Selon l'institut d'études spécialisé, Newzoo, le marché des compétitions de jeux vidéo devrait atteindre 1,6 milliard de dollars d'ici 2021, avec une croissance annuelle de plus de 27 %.