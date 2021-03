Jeux Vidéo. La France, pays d'Europe qui compte le plus de gamers

Illustration. (CAIA IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY via AFP)

Avec plus de six Francais sur dix qui jouent à un jeu vidéo au moins, la France est le pays d'Europe qui compte le plus de gamers. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs, que détaille Brice N'Guessan, directeur de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine.

franceinfo : Les résultats de l'étude montrent que le jeu vidéo en France fait partie des industries de loisirs qui ne connaissent pas la crise...

Brice N'Guessan : Alors que le Covid-19 impacte de nombreux secteurs, en 2020 le jeu vidéo a généré 5,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires soit une hausse de 11% par rapport à l’année précédente.

Les chiffres de cette étude démontrent un intérêt pour le jeu vidéo dans toutes les tranches d’âge ?

Toutes les idées reçues sont battues en brèche. Non, le jeu vidéo n’intéresse pas que les enfants. Trois français sur cinq jouent au jeux vidéo et de 6 à 14 ans, on compte près de 13 millions de joueurs contre 17 millions pour la tranche des 15 à 64 ans. Avec 61% de la population qui joue, la France compte le plus de gamers en Europe. Suivent l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et enfin l’Italie.

FIFA 21, jeu le plus vendu de l'année

Le marché en France est toujours dominé par les consoles qui réalisent la moitié du chiffre d’affaires ?

Les confinements, les sorties des nouvelles consoles PlayStation et Xbox ainsi que les lancements de gros jeux ont grandement contribué à porter le marché tout au long de l’année. Avec les deux confinements, le temps de jeu a naturellement augmenté et les achats de jeux en version dématérialisée ont connu une explosion avec un chiffre d’affaires qui a augmenté de 80% par rapport à l’année dernière.

Quels sont les titres consoles plébiscités par les Français ?

Une fois de plus, le jeu de foot FIFA 21 arrive en tête avec plus d’un million de ventes suivi de près par le jeu du confinement, Animal Crossing, le titre qui permet de s’évader sur une île dépasse également le million de ventes, suivi par le jeu de guerre Call of Duty avec plus de 600 000 unités.

Et qu'en est-il du marché du jeu vidéo sur smartphone ?

Tous les compteurs sont au vert pour ce secteur. On comptait en France en 2020, deux milliards de téléchargements d’applications dont 43% étaient des applications de jeux vidéo. Mais la statistique la plus étonnante c’est que ce sont les jeux gratuits qui rapportent le plus d’argent. Leur principe, c’est que la plupart proposent du contenu supplémentaire payant. Il s’agit souvent de petites sommes mais mises bout à bout ça rapporte gros. Très gros : 1,4 milliard d’euros pour le marché des jeux gratuits contre 20 millions d'euros pour les jeux payants.