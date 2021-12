Certains d'entre vous ont peut-être trouvé des jeux vidéo cette année sous le sapin de Noël. Premier constat et bilan de l'année 2021, les français jouent de plus en plus. Sept millions de joueurs ont plus de 60 ans.

Notre rendez-vous Jeux vidéo avec Brice N’Guessan, directeur de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine. 2022 arrive à grands pas, il est temps de faire un bilan de l’année écoulée.



franceinfo : Premier constat, en 2021, la population des joueurs n’a cessé de grandir ?

Brice N'Guessan : Oui, les français jouent de plus en plus. Nous n’avons jamais compté autant de joueurs, puisque 73% de la population française joue aux jeux vidéo, et cela concerne les hommes, les femmes et toutes les tranches d’âges.



Par exemple, on compte 7 millions de joueurs de plus de 60 ans. Il faut dire que l’offre est pléthorique, aussi bien au niveau des jeux que des machines pour jouer : consoles, PC, smartphones, tablettes ou même box télé.

Justement au niveau des machines, comme d’autres industries, 2021 a été marquée par des pénuries...

Le jeu vidéo n’y a pas coupé, et principales victimes : les consoles nouvelles générations PlayStation 5 et Xbox Series X. Un an après leurs sorties, il est toujours difficile de se procurer une de ces consoles à 500 euros. Deux raisons.



Premièrement, une demande qui n’a jamais été aussi forte pour de nouvelles machines, et deuxièmement, la crise sanitaire qui a perturbé l’approvisionnement en composants pour fabriquer ces consoles.

Néanmoins, il y en a un qui ne connaît pas la crise, c’est Nintendo qui caracole en tête des ventes de jeux et qui a écoulé dans le monde, en 2021, plus de consoles Switch que la nouvelle PlayStation et Xbox réunies. Principales raisons, une console moins chère, mais surtout plus de jeux familiaux qui séduisent un plus grand public.

Nintendo qui prouve que l’on peut séduire un très large public, une donnée qui n’a pas échappé à d’autres mastodontes du numérique et du divertissement ?

En effet, la plateforme Netflix qui était jusque-là cantonnée à la diffusion de séries, films et documentaires, a lancé son service Netflix Jeux. Une dizaine de jeux accessibles sur smartphones et tablettes à tous les abonnés.





Autre géant du numérique, Amazon, qui après des années d’errance dans le développement de jeux vidéo a lancé avec succès le jeu d’aventure sur PC New World. Il faut maintenant confirmer sur la durée, car il est difficile pour les nouveaux entrants de se faire une place, et ce, quelque soit l’argent que vous avez. Google qui a lancé son service de jeux Stadia il y a deux ans, peine toujours à convaincre.

Il y a une chose qui semble convaincre les joueurs, c’est le jeu par abonnement popularisé par Xbox avec le Xbox Game Pass.

Payer 10 euros pour accéder à près de 400 jeux, et notamment, les dernières nouveautés de la marque, c’est ce que propose Xbox. Payer moins pour jouer plus, une formule qui a séduit plus de 18 millions de joueurs à travers le monde. La rumeur dit que PlayStation se penche sur le sujet pour proposer une offre aussi intéressante. Bref, le jeu par abonnement, on devrait en entendre parler en 2022.