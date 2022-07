Poules d'ornement. Quelles races accueillir au jardin ?

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

Vous êtes plutôt huppe, pompons, plumes aux pattes ou boule de plumes ? Il existe de très nombreuses races de poules, plus ou moins bonnes pondeuses et bonnes mamans. Et certaines pondent des œufs bleus, marrons ou tout blancs.

Les poules d’ornement ont la cote. Alors, je vous emmène aujourd’hui à la découverte de quelques races parmi les plus intéressantes pour leur look ou la couleur de leurs œufs.

Des œufs en couleurs !

Toutes les poules ne font pas des œufs comme on peut les voir dans les barquettes du commerce. Il existe des œufs bleu-azur ou bleu-vert comme ceux de l’Araucana, une race originaire d’Amérique du sud.

Et puis il y a les œufs couleur chocolat, de la poule Marans et les tout blancs de la Leghorn. On voit aussi arriver des œufs kakis mais ils sont encore rares. Une seule constante : l’intérieur de l’œuf, lui, ne change pas : c’est toujours du blanc et du jaune.

Les œufs vert-bleu sont ceux de la poule Araucana ; les marrons sont ceux de poules Marans. Au milieu, un œuf "normal"... (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Les poules à pompons

Mickael Dubost est éleveur dans l’Ain. Il est spécialisé dans les poules d’ornement. Il aime notamment la poule hollandaise huppée et la Padoue :

"La hollandaise est une poule à huppe dont il existe aussi une version naine. Sa particularité, c'est son gros pompon sur la tête, qui est toujours blanc, quel que soit la couleur de son plumage. La Padoue lui ressemble beaucoup, c'est une de de ses cousines. Chez elle, le plumage à liseré et la huppe sont de la même couleur. C'est une poule souvent sélectionnée pour les concours d'aviculture."

La poule Padoue. (Illustration) (SOMCHAI UM-IM / MOMENT RF / GETTY IMAGES)

Seul inconvénient avec ces poules : les plumes qui leur cachent les yeux. Il faudrait presque leur mettre des chouchous pour qu’elles y voient clair. D’ailleurs, on leur raccourcit le pompon quand on les intègre à un poulailler, car les poules déjà présentes se font un plaisir de les boxer sans qu’elles puissent se défendre.

L'adorable "Combattant" anglais

Il existe aussi des races porteuses de très peu de plumes comme le Combattant anglais, un volatile beaucoup plus sympathique que son nom peut le laisser penser.

"Coqs et poules de cette race ne sont pas méchants du tout, absolument pas agressifs. Ce sont des volailles de belle prestance avec de grandes pattes, peu de muscles et beaucoup de muscles. On peut leur trouver un air de poule d'eau ou de rapace. Ce sont vraiment des animaux très familiers, gentils, ce qui est rare dans un poulailler..."

Autre magnifique poule d'ornement, la Sabelpoot avec de larges plumes sur les pattes. (Illustration) (A.J. CASSAIGNE / PHOTONONSTOP RF / GETTY IMAGES)

Attention aux petits fourbes sur pattes !

Autres races de poule qui s’élèvent facilement : la Sabelpoot, petite poule fine avec des grandes plumes sur les pattes. Je vous conseille aussi la Pékin, bonne pondeuse et bon caractère, et la Brahma, une grosse cocotte toute emplumée qui peut pondre jusqu’à 170 œufs par an.

En revanche, si vous achetez des Sebright, assurez-vous que ce sont des poules et non des coqs. Je vous parle d’expérience. Les mâles sont de petits fourbes sur pattes qui attendent que vous ayez le dos tourné pour vous attaquer aux mollets...