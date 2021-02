Jardin. Romane Glotain, 24 ans, se lance dans un tour de France à vélo des jardins thérapeutiques

Les grandes étapes du Tour de France de Romane : Loire-Atlantique, Vendée, Gironde, Toulouse, Montpellier, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, région parisienne, Le Mans, région angevine... (ISABELLE MORAND / ROMANE GLOTAIN / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Dans quelques semaines, Romane Glotain partira pour un tour de France à vélo électrique des jardins thérapeutiques. À 24 ans, elle a créé l’association Le jardin des Maux'Passants, et elle s’est spécialisée dans l’aménagement et l’animation de ces jardins de soin.

Ces espaces sont installés dans des établissements de santé, mais pas seulement. On en trouve aussi bien dans des hôpitaux psychiatriques que dans des EHPAD ou dans certaines maisons d’arrêt. Le but : offrir aux malades, aux résidents âgés ou aux prisonniers, l’occasion de travailler sur leur bien-être physique et psychologique.

Des jardins aux objectifs précis

Via ce tour de France, Romane Glotain souhaite faire découvrir ou mieux connaître ces jardins différents : "C'est évidemment un projet personnel, mais je souhaite le partager avec un maximum d'acteurs pour faire connaître et reconnaître en France la nécessité de ce type de médiation pour des publics vulnérables. Ces jardins sont très utiles pour travailler sur des objectifs précis, et notamment des améliorations sur le plan psychologique, moteur ou social."

Dans ce type de jardin, on peut travailler avec une personne seulement, ou en groupe, dans le cadre d'un parcours d'accompagnement écrit, avec l'aide d'éducateurs ou de professionnels de la santé. Romane Glotain

Un jardin thérapeutique aménagé par Romane. (ISABELLE MORAND / ROMANE GLOTAIN / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Des aménagements particuliers

Un jardin thérapeutique n’est pas un jardin tout à fait comme les autres. Les allées doivent être facilement accessibles et sécurisées pour les personnes âgées ou en fauteuil. On évite d’y installer des végétaux qui piquent, des plantes susceptibles d’irriter la peau ou de provoquer des allergies. Ils peuvent être conçus comme des espaces aidant à la rééducation.

Des parcours permettent aux enfants et adultes atteints d’autisme de solliciter leurs cinq sens dans l’environnement apaisant d’un jardin. Ces parcours sont également une bonne façon pour stimuler les sens et la mémoire des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Romane Glotain se passionne depuis près d'une dizaine d'années pour les jardins thérapeutiques. (ISABELLE MORAND / ULYSSE D. PHOTOGRAPHY / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Le parcours de Romane

La jeune femme a découvert ces jardins de soins au lycée :

"Je suis tombée dans la marmite en 2012, au lycée, en devenant bénévole dans un projet de jardin thérapeutique en lien avec une maison de retraite. Je me suis passionnée pour le concept.

Au bout de 3 ans de bénévolat, j'ai décidé d'en faire mon métier. J'ai donc passé un BTS de production horticole, puis j'ai effectué mon service civique au Mans, dans un foyer de vie pour personnes en situation de handicap mental. On m'y a confié la mission d'aménager un jardin de soin de A à Z, et de proposer des animations pour les résidents. Une expérience de 10 mois, très enrichissante.

J'ai terminé mon parcours étudiant à Tours en obtenant une licence professionnelle dans l'accompagnements et l'animation des publics vulnérables. Tous ces apprentissages ont donné naissance à mon association et à ce projet de tour de France."

Une cagnotte sur leetchi.com

Romane donnera son premier coup de pédale, le 3 mai, devant le lycée Jules Rieffel de Saint-Herblain, à côté de Nantes.

Elle publiera régulièrement des vidéos de son périple sur sa chaîne Youtube. Mais pour faire ces vidéos, elle a besoin d’un téléphone performant et a lancé une cagnotte sur la plate forme leetchi.com. Vous la trouverez sous le titre "Le jardin des Maux’Passants prend la poudre d’escampette".