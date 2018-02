Jardin. Quand les plantes jouent le rôle d'engrais

Un champ de luzerne. Cette plante fourragère est l'une des plantes, avec le trèfle, le lin ou encore le sarrasin et la moutarde, qui servent d'engrais vert. (GETTY IMAGES)

Claudine, de Saint-Didier-au-Mont-d'Or dans le Rhône m’écrit : "Qu’appelle-t-on engrais vert ?" .

Claudine, de nombreuses plantes ont un intérêt nutritif pour le jardin. L’engrais vert est en général une plante d’origine agricole ou fourragère (trèfle, luzerne, lin, phacélie, sarrasin, moutarde, etc...) que l’on sème en automne ou au printemps. Ces plantes sont fauchées en pleine floraison (avant la montée à graines), puis enfuies au labour afin de rééquilibrer le sol et le tonifier en azote.

Les engrais verts ont pour fonction, non seulement de nourrir le sol, mais aussi d’en améliorer la structure. Ils étouffent les plantes adventices (que l’on appelle encore malheureusement "mauvaises herbes") dans le cadre d’une "jachère", ils peuvent couvrir le sol et lutter contre l’érosion (et les pertes pour lessivage en oligoéléments). Et surtout, ils accueillent les insectes utiles !

Chaque maison grainière a son engrais vert

Les meilleurs engrais verts sont ceux constitués d’un mélange d’espèces et de familles botaniques différentes. Aujourd’hui il est très facile pour le jardinier amateur de se procurer des sachets de graines d’engrais verts. Chaque "maison grainière" propose des mélanges divers (adaptés aux différents sols et climats) et pour diverses utilisations. Ces mélanges (conditionnés même pour petits jardins) peuvent être mellifères pour les insectes pollinisateurs et les abeilles domestiques.

Incroyable, les plantes ont des sensations !

Comment une plante carnivore sait-elle quand se refermer sur sa proie ? Comment une fleur devine-t-elle que le printemps arrive ? Pourquoi un saule sait-il que ses voisins sont attaqués par des insectes ? Contrairement à bien des idées reçues, les plantes disposent d’une large palette de perceptions sensorielles. Vient de paraître aux éditions Buchet Chastel, La plante et ses sens de Daniel Chamovitz. Des exemples amusants, surprenants et extrêmement divers rendent le propos de cet ouvrage vivant et la lecture passionnante (préface de Jean Marie Pelt), 17€ dans toutes les librairies.