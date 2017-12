Jardin. Les sapins de Noël

Les sapins de Noël sont issus d'une production agricole raisonnée (GETTY IMAGES)

Symbolique, le sapin contribue à l'ambiance féérique de la fête de Noël. Mais il faut savoir que l'on désigne sous le nom de sapins, des arbres résineux d'espèces très différentes qui selon les botanistes appartiennent au genre picea ou au genre abies.

Pour les fêtes de fin d'année, l'épicéa ou picea est certainement le plus apprécié pour sa bonne odeur de forêt et ses fines aiguilles qui ont malheureusement tendance à se détacher et à choir rapidement. Cela pose quelques problèmes à la fin des fêtes pour le nettoyage, surtout sur les tapis et les moquettes !

Le Nordmann est certainement le plus recherché pour sa tenue

Mais aussi, il est apprécié pour sa douceur et pour la souplesse de ses aiguilles d'un beau vert foncé. Il résiste bien aux températures parfois excessives de l'appartement. D'autres sapins sont actuellement à votre disposition chez les fleuristes ou dans les jardineries.



Le sapin bleu, certainement l'arbre le plus typé par ses aiguilles épaisses et très piquantes qui ne chutent pas, même au bout de plusieurs semaines. Il est très odorant.

Le sapin de Serbie ou picea omorika et le sapin noble aussi appelé abies nobilis, conservent une fois coupés leurs aiguilles. Moins connus, ils gagneraient cependant à être mieux utilisés.

Les sapins de Noël vendus pour ces fêtes ne sont pas prélevés dans la nature

Ils sont issus d'une production agricole raisonnée. Certains possèdent même le Label Rouge. À partir de la mi-novembre, les sapins arrivés à maturité commerciale sont sélectionnés puis coupés ou prélevés en containeurs avec leurs racines pour rejoindre les marchés, les fleuristes ou les jardineries. Le transport des sapins de Noël joue un rôle primordial sur l'impact environnemental. Privilégiez la production locale et les circuits courts.

Qu'il soit coupé ou en pot, conservez dans la maison votre sapin loin des radiateurs et de la cheminée. La température idéale pour une bonne conservation ne devra pas être supérieure à 18°. Il est possible de planter au jardin le sapin acheté en motte, à condition toutefois de disposer d'un grand terrain. Celui-ci peut s'avérer dans quelques années un arbre encombrant, certaines espèces peuvent dépasser les 20 mètres de hauteur, à l'âge adulte.