Jardin. Les nématodes : des alliés précieux dans la lutte contre les insectes nuisibles

On utilise les nématodes en biocontrôle pour lutter contre le carpocapse de la prune, l’hoplocampe du pommier, les thrips, les tipules, la galéruque de l’orme. Toute une galerie de mini bestioles plus voraces et nuisibles les unes que les autres.

Un produit très simple d'utilisation

Les nématodes vont s’introduire dans les larves de ces insectes et leur faire rendre l’âme avant de les digérer. Mais comment ce produit se présente-il et comment l’applique t-on ?

Les précisions d’Alain Querrioux, de la société Andermatt : "Cela se présente tout simplement sous la forme de petits sachets, remplis d’argile, dans lequel les nématodes, ces petits vers microscopiques ont été disséminés. Il suffit d’ouvrir le sachet, de le verser dans un pulvérisateur ou un arrosoir. Le produit se dilue très facilement. Puis, on arrose ou on pulvérise le sol ou la plante."

Un traitement naturel, curatif

Ces nématodes sont précieux pour lutter notamment contre les otiorhynques. Les larves et les chenilles de ces petits coléoptères noirs peuvent s’attaquer à de nombreuses plantes, notamment en pots. La vigne, le fraisier, le haricot, la betterave, le petit pois mais aussi l’olivier et les agrumes peuvent en être victimes. Les adultes poinçonnent les feuilles, les larves dévastent les racines.

Si vous remarquez de tels phénomènes, les nématodes vont vous aider à en venir à bout. Mais il faut agir assez vite et pas n’importe comment : "Il faut respecter des conditions de température, surtout de froid. C’est un produit qui doit se conserver au réfrigérateur. En moyenne, un nématode a une durée de vie de 4 à 6 semaines."

Alain Querrioux, PDG de la société Andermatt France, installée au Pays basque. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

Sans danger pour l'homme et les animaux

Une trentaine de cultures et d’arbres d’ornement peuvent être protégés par des applications de nématodes. Ces micro-organismes sont absolument sans danger pour nous et nos animaux domestiques.

Derniers conseils : pulvérisez tôt le matin ou tard le soir, les nématodes n’aiment pas être exposés au soleil. Arrosez la terre avant de pulvériser et maintenez humide la zone traitée pendant une dizaine de jours.

Merci à Alain Querrioux, PDG de la société Andermatt, spécialisée dans les produits écoresponsables. Vous trouverez sur son site la liste des espèces protégées par les nématodes.

