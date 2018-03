Jardin. Les mini-vergers sur terrasses

Un jardin terrasse avec des arbres fruitiers conçus pour les endroits exposés au vent au froid, oui mais il faut bien réfléchir à votre projet avant la plantation. (ALFRED EISENSTAEDT / THE LIFE PICTURE COLLECTION / GETTY IMAGES)

A l'instar de Julien de Paris, des auditeurs m'ont interrogé sur la possibilité de cultiver des arbres fruitiers sur un balcon ou une terrasse en ville.

Des variétés fruitières conçues par les pépiniéristes

Il faut savoir que les pépiniéristes obtenteurs ont depuis quelques années déjà, créé des variétés fruitières adaptées aux besoins des jardiniers urbains. Créer un mini verger sur terrasse exige cependant un projet bien construit avant toute plantation. Il faudra déterminer l'emplacement, l'ensoleillement, la présence éventuelle de courants d'air ou de vents dominants, et bien sûr, choisir les bacs, jardinières ou poteries en fonction des manutentions futures : arrosage, rempotage, taille, cueillette, etc...

En règle générale, le substrat de culture devra être installé dans le contenant bien drainé par un épais lit de gravier. Ce substrat sera composé d'un tiers de terre franche, dite terre à blé, d'un tiers de terreau ou de compost et un tiers de fumier de bovin déshydraté du commerce. Ce mélange pourra être enrichi de corne torréfiée et moulue et de potasse organique.

Résistantes au froid et adaptées à la culture en bac

Les pépiniéristes vous proposent actuellement en jardinerie, sur les marchés ou dans les fêtes des plantes, de nombreuses variété naines de pommiers, de cerisiers et de pêchers, mais aussi de pruniers et d'abricotiers,en colonne ou en forme palissée. Ces variétés, souvent auto fertiles, sont adaptées à la culture en pot ou en bac. Elles sont greffées sur des porte-greffes résistants au froid et qui réduisent la vigueur de l'arbre, permettant une croissance contrôlée favorable à la fructification.

Attention à leur protection l'hiver et pensez aux traitements préventifs



Il faudra toutefois protéger les contenants, l'hiver, si la température descend en dessous de - 5°, par un voile d'hivernage ou des paillassons, afin d'éviter le gel des racines. Un dernier conseil : soyez attentifs aux insectes piqueurs et aux maladies. Pratiquez les traitements préventifs avec de la bouillie bordelaise, des extraits fermentés de prêle ou d'ortie, et faites des amendements riches en oligo-éléments comme le fer contre les chloroses, le bore, le manganèse et le soufre. Les traitements dits curatifs sont généralement inefficaces. Et surtout, ne traitez pas si la température est inférieure à 12°, par forte chaleur ou par grand vent. Et même si ces traitements sont autorisés en jardinage bio, prenez soin des bonnes relations de voisinage !