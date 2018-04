Jardin. Le fenouil, gracieux et thérapeutique

Foeniculum vulgare ou fenouil commun. (REDA&CO / UNIVERSAL IMAGES GROUP EDITORIAL / GETTY IMAGES)

Le fenouil sort du potager pour intégrer l'été nos jardinières et nos massifs. Ses tiges fines à l'odeur anisée, ses ombelles de fleurs jaunes qui donnent des graines aromatiques, sont du plus bel effet.

Le fenouil commun et ses vertus

Le fenouil commun, foeniculum vulgare des botanistes, est une grande plante vivace appréciée pour son feuillage très gracieux. Souvent cultivé, il s'est naturalisé dans presque toute l'Europe. À l'état sauvage, il envahit les friches, les talus secs et les terrains vagues. Il est souvent utilisé dans la pharmacopée traditionnelle comme digestif et contre les troubles intestinaux.

De nombreuses variétés aux feuillages colorés

Le fenouil existe en nombreuses variétés avec des feuillages glauque bleuté, pourpre ou bronze cuivré. Elles sont utilisées par les jardiniers paysagistes pour agrémenter les massifs de plantes vivaces ou les compositions de plantes annuelles à floraison estivale.

Le semis

Le semis peut se faire sous abri, dès marsavril pour une mise en place au jardin en mai. Cette plante se ressème toute seule, facilement, dans nos plates-bandes et nos jardinières.

Au printemps, les jeunes feuilles développent leur saveur fraîche et anisée, elles contiennent en effet une essence riche en anéthol, comme dans l'anis vert ou la badiane.

En été, son pollen est récolté par les gourmets. Les jardiniers appellent cette manne, "l'épice des anges", pour parfumer crèmes et biscuits.

En automne, on peut récolter les tiges, les faire sécher et s'en servir tout l'hiver en condiment pour parfumer soupes de poissons et moules marinières.

Attention à ne pas le confondre avec le fenouil pomme

Il ne faut pas confondre le fenouil commun, très décoratif, avec le fenouil pomme ou fenouil de Florence, qui est un cousin, cultivé en annuel au jardin potager. Ce dernier est surtout cultivé au jardin familial au sud de la France où il est possible de le récolter tard en automne. Ailleurs surtout au sud de la Loire, ce fenouil dit "dulce", est difficile de culture. Il craint l'été la montée à graines et les premières gelées automnales qui le rendent inconsommable.