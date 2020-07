Jardin. L'albizia, un grand arbuste à pompons roses

Albizia julibrissin 'Wendy Cutler'. (ISABELLE MORAND / PROMESSE DE FLEURS / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

L’arbre de soie, Albizia en latin, est en fleurs dans le Midi et le Sud-ouest de la France où il est planté dans de nombreux jardins. Il est également en fleurs au nord de la Loire, en raison de la chaleur et de la douceur que nous avons connues au printemps.

Des pompons doux comme de la soie

Il appartient à la famille des acacias ; on l’appelle d’ailleurs aussi l’acacia de Constantinople. Et on le reconnaît de loin avec sa floraison en pompons le plus souvent rose bonbon.

Selon votre région, il formera soit un grand arbuste, soit un petit arbre, explique Michael Le Bret, du site Promesses de fleurs :

"Au nord de la France, c’est un grand arbuste qui oscille entre 4 et 5 m. Dans les régions du sud, c'est plutôt un petit arbre, car il peut monter plus haut, jusqu’à 6 ou 7 mètres. Les feuilles sont petites, très gracieuses. La floraison est estivale, en pompons extrêmement duveteux, doux comme la soie, d’où son nom."

À feuillage vert ou chocolat

Le feuillage de l’arbre de soie est très appréciable en été. L’albizia s’étale et procure une ombre agréable, légère, parfaite pour la sieste.

Autre raison de le planter au sud comme au nord : il résiste particulièrement bien à la sécheresse. Il peut très bien vivre sans eau pendant de longues périodes.

Il est aussi indiqué pour des plantations en bord de mer. Il pousse très bien en terrain sablonneux et résiste aux embruns.

Plus ou moins résistant au gel

La résistance au froid dépend des variétés. Il faut donc bien vous renseigner avant d’acheter, notamment si vous avez envie d’un arbre de soie à feuillage couleur chocolat :

"L'albizia le plus courant, Albizia julibrissin, offre un feuillage vert. Mais il existe une nouvelle variété à feuillage couleur chocolat. Ce 'Summer Chocolate' est ravissant. Seul bémol : sa faible rusticité. Il gèle à - 5° / - 6°C. Dans le Sud, vous pourrez le planter sans problème. Dans le Nord, il faudra le planter dans un grand bac et l'installer sur une terrasse impérativement exposée au sud."

Les variétés que vous trouverez dans les jardineries ou sur internet sont le plus souvent stériles et c’est tant mieux. Car comme l’acacia, l’arbre de soie a naturellement tendance à se ressemer un peu partout.



À noter sur votre agenda

Tous les samedi du mois de juillet, 5 pépinières du Pas-de-Calais ouvrent leurs portes, de 10 h à 18 h. À chacune sa spécialité. L’occasion de faire des emplettes de bambous, d’arbres, d’arbustes, de rosiers, d’hortensias et de plantes vivaces.

Voici la liste des participants à cette opération "Vadrouille en pépinières" : pépinière-jardin Antoine Breuvart, à Ramecourt ; pépinière Jean-Pierre Hennebelle, à Boubers-sur-Canche ; pépinière Mela Rosa, à Grigny ; pépinière HortensiArtois, à Villers-au-Bois ; les pépinières Jérôme au fil de l'eau et Le jardin des collines font ouverture commune à Fillièvres dans l'entreprise de Jérôme Legrand.