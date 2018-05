Jardin. L'aconit ou Casque-de-Jupiter, une très belle plante

L'aconit est aussi appelée Casque-de-Jupiter ou bonnet de gendarme ou capuchon. (REDA&CO / UNIVERSAL IMAGES GROUP EDITORIAL/ GETTY IMAGES)

Lydie d’Orléans m’écrit : "Cet été dans la région d’Annemasse, j’ai pu admirer dans un jardin en bordure de ruisseau une plante désignée sous le nom de casque de Jupiter. Peut-on s’en procurer en jardinerie ?"

Lydie, le casque de Jupiter est une très belle plante, sans doute même l’une des plus belles de la flore de France. Vous pourrez en trouver chez certains horticulteurs pépiniéristes ou certaines jardineries spécialisées sous le nom d’aconit napel. On peut parfois en obtenir également dans les fêtes des plantes, auprès des pépiniéristes collectionneurs. Cette plante vivace possède des tiges dressées pouvant atteindre parfois 1m80 et qui se couvrent en début d’été de nombreuses fleurs d’un bleu violacé lumineux.

La fleur a une forme particulière

L’un des sépales recouvrant les autres comme un casque. Pour la même raison, on l’appelle dans certaines régions "capuchon" ou "bonnet de gendarme". Cette plante se fait de plus en plus rare dans la nature. Respectez-là ! Ne la prélevez pas ! Attention, l’aconit est toxique, ne la cultivez pas dans des endroits fréquentés par les enfants et les animaux domestiques. Éloignez-la du potager ! Elle s’acclimate parfaitement dans les endroits délaissés et humides du jardin, sur les talus arborés, clairs et les haies champêtres.

Le Petit Livre des Plantes Sauvages de Michel Beauvais

Vient de paraître aux éditions du Chêne Le Petit Livre des Plantes Sauvages. Michel Beauvais, jardinier, botaniste et naturaliste vous propose un joli petit album sur les plantes sauvages de France. Cet ouvrage illustré de belles images d’antan part à la découverte de plus de 70 plantes endémiques qui fleurissent les prés, les rives de cours d’eau, les talus, les fossés ou les sentiers de France (zones urbaines comprises).

14,95 euros dans toutes les librairies et l’espace livres des jardineries et des magasins nature.