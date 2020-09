Jardin. Comment récupérer et conserver les graines de vos tomates

Il existe plusieurs milliers de variétés de tomates, de la cerise à la 'Cœur de Bœuf'... (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

C’est le moment de récolter vos graines de tomates. Si vous avez aimé une variété plantée en pot sur votre balcon ou dans votre jardin, récupérez les graines. Vous pourrez les semer, faire des économies (pas besoin d'acheter de plants l'an prochain), et surtout retrouver la saveur qui vous a plu dans cette tomate.

À la petite cuillère

Si vous avez des enfants ou des petits enfants, demandez-leur de vous aider, ils adorent cela.

Voici comment procéder : prenez une tomate bien mûre (et pas malade évidemment !), et coupez-la en deux. Avec une petite cuillère, récupérez les graines et la pulpe ; déposez le tout dans un récipient. Ajoutez un peu d’eau si nécessaire (minérale de préférence). Attendez de 48 à 72 heures, le temps pour la pulpe de fermenter. Plus il fait chaud, plus le processus est rapide.

Vous allez voir une pellicule grisâtre apparaître, c’est tout à normal ! Il s’agit d’un champignon chargé d’éliminer certains virus et bactéries. Bruno Fournier, collectionneur de tomates dans le Var, vous explique la suite de l'opération : "Au bout de 72 heures, on enlève cette pellicule qui ressemble à un coton démaquillant, puis on passe les graines dans une passoire fine pour les laver. Lavez-les plusieurs fois."

Certaines professionnels utilisent du vinaigre et même de la lessive Saint-Marc pour désinfecter les graines. Si vous tentez l'expérience, lavez à grande eau plusieurs fois.

Bruno Fournier, tomatophile. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Papier absorbant ou filtre à café ?

Quand les graines ont été bien bien lavées, il faut les faire sécher. Évitez le papier absorbant, car les graines s’y collent et ce n’est pas très pratique.

Le filtre à café est le meilleur accessoire pour Bruno Fournier : "Après le lavage, on récupère le petit amas dans la passoire et on le verse dans un filtre à café, plus solide et moins collant que le papier absorbant. Puis, il suffit de fermer le filtre avec une petite épingle à linge ou un trombone, avant de le suspendre à l'abri ou sur un fil à linge, s'il fait sec. En 72 heures environ, les graines sont sèches."

N’oubliez pas de noter le nom de la variété avant de suspendre le filtre à café.

Et hop ! Au frigo ou au congélo !

Quand les graines ont bien séché, versez-les dans une boîte à placer dans un endroit non chauffé.

Vous pouvez laisser vos graines au réfrigérateur, et même au congélateur. Une graine de tomate conserve sa capacité de germination à 100% entre 6 et 10 ans.

Vous pourrez démarrer vos semis sous abri ou à l’intérieur de la maison, à partir du 15 février. L'an prochain, vous pourrez ainsi avoir plein de plants de tomates et de saveurs pour 0 euro.