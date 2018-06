Jardin. "15e Rendez-vous aux jardins" partout en France

Rendez-vous aux jardins, LE rendez-vous annuel des amoureux des parcs et jardins, début juin, chaque année en France (PAUL DUPONT)

Ce weekend comme chaque premier weekend de juin depuis 15 ans, le ministère de la Culture nous donne "Rendez-vous aux jardins". Cette année proclamée "Année européenne du patrimoine culturel" par le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, le thème retenu pour cette manifestation est "L'Europe des Jardins".

En France et dans les territoires d'outre-mer. C'est une occasion unique pour le grand public de découvrir ou de redécouvrir l'art des jardins à la française, mais aussi à l'italienne, à l'anglaise ou à la manière hispano-mauresque. Une occasion unique aussi de visiter certains parcs et jardins, fermés le reste de l'année, et qui ouvriront à titre exceptionnel pour ce weekend.

Vous découvrirez aussi sous un nouveau visage des jardins ouverts toute l'année mais qui proposeront des animations et des activités originales le temps de ces deux journées. Visites guidées, spectacles, expositions, conférences, animations horticoles et botaniques, fêtes des plantes mais aussi visites nocturnes.

Cette exposition incontournable de caractère européen réunira autour de 12 jardins paysagers et 20 terrasses et balcons, plus de 100 exposants. Paysagistes, horticulteurs, pépiniéristes, fleuristes, mais aussi artisans spécialisés dans l'art de vivre au jardin. Nombreuses animations, ateliers et conférences, concours de l'innovation réalisé par des écoles du paysage et du design. Rendez-vous de 9h à 23h place de la Concorde à Paris.

Le jardin du Luxembourg, promenade historique et littéraire

Pour les amoureux des jardins d'exception vient de paraître cette semaine Le jardin du Luxembourg, promenade historique et littéraire de Dominique Jardillier. Avant-propos de Robert Badinter. Une publication de la RMN (Réunion des Musées Nationaux). 15 euros en librairie ou dans les points de vente des musées.