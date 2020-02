"We demain 100% ado" franchit les 10 000 ventes en kiosque

François Siegel, cofondateur de la revue "We Demain 100% ado", invité de franceinfo le 5 février 2020. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Destiné aux jeunes qui veulent se mobiliser pour construire le monde de demain, le trimestriel We Demain 100% ado propose des solutions concrètes et quotidiennes.

Dans le premier numéro, on apprend comment sauver la planète au lycée, à table, sous la douche ou dans sa chambre. "Des profs et des élèves nous disent qu’ils ont commencé à mettre ces recommandations en pratique", se réjouit sur franceinfo François Siegel, cofondateur de la revue, fruit d’une collaboration avec Okapi et Phosphore, deux titres jeunesse du groupe Bayard. Le numéro 2 est déjà dans les tuyaux.

