"Venir d'un milieu socioculturel difficile n'est pas une fatalité" : Abd Al Malik réalise la série "9.3 BB" et montre la richesse des quartiers en Seine-Saint-Denis

Abd Al Malik cumule les casquettes de chanteur, écrivain, metteur en scène, réalisateur et scénariste. C'est un amoureux des mots et un ardent défenseur du vivre ensemble. Il signe une série pour la plateforme france.tv, baptisée 9.3 BB, mise en ligne vendredi 19 avril. Une série de huit épisodes de 26 minutes dont il est le réalisateur et qui a été écrite par sa femme Wallen.

Tous deux issus des quartiers populaires, ils ont eu envie de montrer le département de la Seine-Saint-Denis, le 9.3, sous un autre jour. Partant du constat que souvent, on "met en lumière l'exception" notamment dans le monde des séries avec de la drogue, de la violence etc., ils ont voulu montrer que même si c’est "une réalité", elle est "minoritaire". "La majorité des habitants sont des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes qui font leur chemin, qui font leur vie et qui essaient de la vivre au mieux et qui vivent leur passion et de leur passion", explique Abd Al Malik.

"On a voulu raconter l'histoire d'une passionnée qu'est Leïla dans cette série", poursuit-il. Leïla, 19 ans, vit dans une cité. Son amoureux va mourir brutalement, tué dans une bagarre. C’est une rencontre avec le théâtre qui va redonner du sens à sa vie. Un personnage à travers lequel, on retrouve la sensibilité d’Abd Al Malik, certain que l'art, le beau, les mots peuvent changer une existence et dont le message est positif : "Venir d'un milieu socioculturel difficile n'est pas une fatalité en soi".

La jeune femme rencontre un directeur de théâtre, interprété par Patrick Bouchitey, un homme bienveillant et voilà que tous les champs des possibles s’ouvrent à elle. Une histoire de transmission intergénérationnelle des plus importantes pour Abd Al Malik et son épouse qui en ont bénéficié plus jeunes, "c'est essentiel. Ça fait partie de ce qui nous construit en tant qu'être, véritablement", confie-t-il.

"L’art en général forme un tout, c’est le miroir de l'humanité. Mon idée, c'est d'utiliser le médium le plus adapté à l'émotion que j'ai envie de transmettre." Abd Al Malik à franceinfo

Cinéma, théâtre ou livre, Abd Al Malik est bien décidé à continuer d’aller là où le vent le porte avec un seul objectif, faire du lien, faire peuple, travailler à "faire communauté tous ensembles avec nos singularités".