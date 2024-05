Taylor Swift en couverture des "Inrocks" : "Elle est rebelle comme notre magazine", selon la directrice de la rédaction

Carole Boinet est devenue la directrice de la rédaction du magazine mensuel musical Les Inrockuptibles en 2022. Arrivée comme stagiaire, elle a monté les échelons doucement, mais sûrement de ce magazine qu’elle considère comme un "acteur culturel, au sens propre du terme". Les ventes sont plutôt bonnes avec 37 000 diffusions chaque mois, un chiffre à souligner vu le contexte économique dans lequel se trouve la presse écrite. En Avril, les États-Unis sont à l’honneur avec la chanteuse Taylor Swift en couverture et un dossier spécial USA de 40 pages.

Taylor Swift "a vraiment un poids, une influence sur la politique", justifie Carole Boinet. "Elle est rebelle comme notre magazine", c’est une artiste engagée qui en 2018 a cassé son image de "Pom-pom Girl qui fait de la country" en s’opposant à une sénatrice du Tennessee, qui ne défendait pas les droits des femmes. Un tournant et une image de rebelle qui selon la directrice correspond à l’esprit des Inrocks. "C'est en appelant à voter Joe Biden, en 2020, qu'il y a un tournant dans sa carrière. La petite chérie de l'Amérique est en fait une jeune femme, une jeune artiste très engagée, qui commence à ouvrir sa gueule", souligne Carole Boinet. Le choix de cette artiste est aussi l’occasion d’attirer un nouveau public, plus jeune en montrant que le mensuel s'intéresse à des sujets qui sont concernant pour la société française, pour l'international, "C'est un média qui parle aussi de la société comme elle va, du monde comme il va dans son monde, dans sa globalité, dans son ensemble", insiste-t-elle.

Décliner la marque

Forte de ses ventes malgré "un contexte de crise assez aiguë. On voit très bien que les jeunes générations achètent très peu la presse écrite", note la directrice de la rédaction, qui ne compte pas baisser les bras. Pour sortir son épingle du jeu et partant du constat que Les Inrockuptibles est une marque très forte qui peut être déclinée. Carole Boinet évoque les moyens d’action du magazine : le festival des Inrocks,qui existe depuis 35 ans, des rencontres et regards croisés d’artistes comme dans de précédents numéros, un ciné-club, ou encore la possibilité de faire des Talks. Elle annonce la parution du magazine en quotidien durant le festival de Cannes, "un gros chantier", conclut-Carole Boinet.

Retrouvez cette interview en vidéo :