Creatvty : Sète, grande ville de tournages, accueille un nouveau festival dédié à la fiction

La première édition du festival Créatvty, imaginé par le producteur Stéphane Caput, se tiendra du 9 au 12 octobre à Sète dans le berceau des feuilletons Demain nous appartient et Candice Renoir. Sète accueille 30% des tournages en Occitanie, la deuxième région en nombre de jours de tournage après l'Île-de-France. "L'objectif, avec ce festival était a de permettre aux Sétois, et de manière générale aux Héraultais, de partager gratuitement ce qui se fait en production audiovisuelle, souligne Stéphane Caput. Les tournages qui ont lieu régulièrement bloquent cette ville. Parfois on doit bloquer des grands boulevards ou les places du marché et sur des villes de 50 000 habitants, ça se voit tout de suite. Par la gratuité, on rend aux Sétois la possibilité d'aller découvrir ces séries dans les salles de la ville."

Lille et La Rochelle, notamment, proposent des festivals similaires, avec également des projections ainsi que la présence de comédiens ."Nous sommes le seul festival à aller chercher les courts métrages d'animation sortis des écoles, reprend Stéphane Caput. On ne se met pas en concurrence avec les autres. Nous allons aller chercher des films, des séries qui sortent un peu des sentiers battus et proposer de la création moins mise en avant."

Des projections inédites

Certaines séries de premier plan, comme le deuxième volet de la série d'OCS Sentinelles qui se déroule en Ukraine au moment de l'invasion russe ou la deuxième saison de Panda, vont également être projetées au cours de cette édition de Créatvty. "On va défendre tous les formats", assure Stéphane Caput. Autre moment attendu à Sète, la projection du film Saint-Ex, sur la vie de l'aviateur Saint-Exupéry, une œuvre qui doit sortir en décembre. Enfin, si Prime vidéo est partenaire du festival, les plateformes Netflix, Disney+ ou Max ne sont en revanche pas présentes pour cette édition. "Peut-être que ces grandes plateformes auront envie de présenter l'année prochaine leurs séries", conclut Stéphane Caput.