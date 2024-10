"On me l’avait vendu comme un programme culturel, chic et élégant" : les souvenirs de Benjamin Castaldi, présentateur de Loft Story

Culte, la nouvelle série dramatique inspirée de la première téléréalité en France "Loft Story", arrive sur Prime Video vendredi 18 octobre. Une série que Benjamin Castaldi, l’animateur emblématique du programme, a hâte de la découvrir. Vingt-cinq ans après, il confirme n’avoir pas été contacté pour en faire partie et n’a pas non plus eu l’occasion de la regarder. En revanche, "je crois que mon grand fils Julien a fait les essais", pour jouer son propre rôle, explique-t-il.

Sur le devant de la scène avec "Loft Story"

Pour rappel, la pionnière des téléréalités a été diffusée du 26 avril au 5 juillet 2001 sur M6, un programme devenu mythique grâce à la ténacité de la productrice Alexia Laroche-Joubert qui s’est battue bec et ongles contre l'avis de tous et a réussi à imposer cette émission et à en faire un immense succès. C’est finalement par hasard que Benjamin Castaldi, à l’époque jeune chroniqueur sur TF1 a fini par remporter l’animation de "Loft Story". À l'époque, "je suis vraiment la dernière roue du carrosse, ils ont appelé tout Paris". Il ne connaissait pas "Big Brother" la version originale néerlandaise. "Il n'y avait pas les réseaux et je ne savais pas ce qu'était ce programme qu'on m'a vendu comme un programme culturel, chic et élégant", reprend Benjamin Castaldi.

"J'ai dit oui parce que ça a été l'occasion pour moi de devenir animateur principal, pour ne pas dire animateur vedette. C'était une chance énorme d'avoir toutes les semaines un prime time et une émission quotidienne, sept jours sur sept." Benjamin Castaldi, animateur à franceinfo

avoue-t-il. Il revient sur la fameuse scène de la piscine entre Loana et Jean-Édouard tout sourire en dédramatisant les faits et en constatant qu’au final "ça nous a plus servis que desservis". Il évoque aussi les réactions parfois extrêmes des détracteurs de ce programme qui l’ont obligé à être mis sous protection, "La seule chose qui n'a pas été très amusante pour nous, c'est le nombre de menaces, y compris de mort, d'objets dégueulasses qu'on a reçus, que j'ai reçu".

C8 bientôt sur la touche

Depuis Benjamin Castaldi a tracé sa route notamment en tant que chroniqueur, un temps, chez Cyril Hanouna sur C8. Pas question de refaire de la téléréalité pour lui, "elle est devenue très scénarisée, très codifiée, les personnes qui en font viennent là pour devenir vraiment célèbres" alors, depuis la rentrée, on le retrouve chaque matin sur la radio Europe 2, "je refais mon métier d'animateur".

Il n’a pas mâché ses mots lorsqu’est tombée l’annonce de l’éviction de C8 de la TNT en 2025, "je continue à dire que ce n'est pas normal qu'on ait retiré la fréquence de C8. Après je comprends que Cyril Hanouna dérange, mais ce n'est pas parce qu'on veut couper un arbre qu'il faut brûler la forêt. Il y a 350 personnes qui vont être au chômage à cause de cette histoire", s’agace-t-il avant de conclure, "je ne suis pas inquiet pour Cyril et je pense qu'il fera en sorte que tous ceux qui vont se retrouver sur le carreau à cause de cette décision continuent de travailler à ses côtés".