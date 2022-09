Nouvelle formule pour le "Journal de Mickey" : "On veut tenter de faire décrocher les enfants des écrans", assure la rédactrice en chef

Né en 1934, Le Journal de Mickey est le plus ancien magazine jeunesse encore en activité. Vendu à 82 000 exemplaires en moyenne chaque semaine, il se classe quatrième de sa catégorie derrière J’aime lire, Pomme d’Api et Picsou Magazine.

Aujourd'hui sort la nouvelle formule du @JDMOfficiel. Le magazine jeunesse vétéran se réinvente tout en célébrant son héritage (bientôt nonagénaire), se voulant plus instructif et ludique, le tout avec une nouvelle identité visuelle. On vous dit tout : https://t.co/LqfesMsMEW pic.twitter.com/SXD1fHJQjy