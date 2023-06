Médias : le 10e et dernier prix Philippe-Chaffanjon décerné

Pour sa 10e et dernière édition, ce prix sacre deux reportages : l'un sur la milice Wagner en Centrafrique et l'autre sur le désarroi des mères célibataires en Haïti.

Une récompense pour un reportage français, une autre pour un reportage haïtien : c’est le principe depuis dix ans du Prix Philippe Chaffanjon, du nom de celui qui fut grand reporter, directeur de la radio franceinfo puis du réseau France Bleu, avant de décéder brutalement en 2013 à l’âge de 55 ans.

Sa famille et ses amis ont alors créé ce Prix pour mettre en lumière des reportages de terrain, publiés sur un site de presse français et sur un site de presse haïtien. Cette année, le jury a choisi le documentaire Centrafrique : le soft power russe de Clément di Roma et Carol Valade pour Arte, et Haïti : le calvaire des mères célibataires, de Ronel Paul pour Zoom Haïti News.

Ils seront les ultimes lauréats, l'équipe du prix ayant décidé de tourner la page après avoir récompensé 20 reportages en dix ans. Clément di Roma et Camille Chaffanjon, la créatrice de ce prix qui porte le nom de son père, sont les invités médias de Célyne Baÿt-Darcourt, vendredi 16 juin.