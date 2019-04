La mode africaine racontée par Noémie Lenoir

Noémie Lenoir invitée de franceinfo le 10 avril 2019 (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

"L'Afrique est tendance" dit Noémie Lenoir, et pourtant la filière textile ne décolle pas. Pour comprendre, elle est donc partie à la rencontre de celles et ceux qui fabriquent les tissus, créent des collections et défilent sur les podiums du continent africain.

Son enquête l'a menée en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Cameroun.

