"La Maison des maternelles" lance sa plateforme numérique "100% vidéo"

La célèbre émission de France 5 La Maison des maternelles poursuit sa mue numérique avec le lancement d'un site 100% vidéo. "Maintenant qu'on a une communauté, qu'on donne des informations, on a bien vu qu'il y avait un manque de précisions, de relais", explique Jérôme Caza, fondateur de 2P2L et producteur de l'émission.

Réseau d'experts

Le site regorge de tutoriels et de conseils pour les jeunes parents, le tout aux côtés d'experts déjà connus des téléspectateurs de La Maison des maternelles. Les parents "sont tellement perdus, on trouve de tout sur les réseaux sociaux, il fallait les rassurer et garder cette confiance qu'il y a autour de l'émssion", poursuit Jérôme Caza.

Cette nouvelle plateforme numérique proposera dès l'automne d'autres fonctions, telles que le calcul de la date du terme, la recherche d'un pédiatre dans son quartier ou encore une sorte de robot en ligne qui répondra aux questions les plus basiques.

