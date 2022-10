La justice ouvre ses portes aux caméras de France 3

Du lundi au vendredi à 9h51 et 15h51

Info médias Célyne Baÿt-Darcourt Du lundi au vendredi à 9h51 et 15h51

Pour la première fois en France, une émission mensuelle "Justice en France" montre et décrypte des procès filmés. Une émission diffusée mercredi 19 octobre à 23h10.

Depuis 1954, il était interdit de filmer, photographier, enregistrer une audience judiciaire. Trente ans plus tard, des exceptions avaient été autorisées pour des procès historiques comme ceux de Klaus Barbie, de la catastrophe AZF ou des attentats du 13 novembre 2015. Pourtant, les chefs de Cour permettaient parfois à des caméras de pénétrer dans la salle, mais aucune loi n’encadrait les captations. C’est chose faite depuis le mois d’avril dernier : toutes les audiences, sauf celles de la Cour de justice de la République, peuvent être filmées, à certaines conditions. D’où l’idée de Justice en France, nouvelle émission mensuelle sur France 3 présentée par le journaliste judiciaire Dominique Verdeilhan.

De longs extraits de procès sont diffusés et, en plateau, des experts, avocats et magistrats, éclairent sur le fonctionnement de la justice. Un rôle pédagogique pour que les Français apprennent à connaître le fonctionnement de l’institution judiciaire au quotidien. "Car on est tous un jour ou l’autre justiciable", assure Dominique Verdeilhan, invité médias de Célyne Baÿt-Darcourt.