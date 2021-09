"Il ne reste plus rien. Plus rien"

Christian Pizzocaro directeur opérationnel du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Garonne Je pars, dans un véhicule de pompiers. Je passe par le centre-ville et je vois des réactions complètement inhabituelles de la population. Il y a des voitures arrêtées devant les écoles, moteurs en marche et portières ouvertes. Ce sont les mamans qui vont chercher leurs enfants. Plus je m'approche du site, plus j'entre dans une autre dimension. Les étals des marchands sont renversés sur les trottoirs. La route est jonchée de gravats, de morceaux de béton ou de ferraille. Il règne un silence absolu, un silence de mort, sur des kilomètres. Ce sont des ambiances auxquelles on n'est pas habitués. La mort, j'ose dire qu'on la côtoie, c'est le métier, mais là, ça dépasse tout. Des personnes ensanglantées, le regard perdu en demande d'aide. Des sapeurs-pompiers interrogatifs. Et je ne peux pas leur donner d'ordre, ce serait engager un processus qu'il faut absolument maîtriser.

Philippe Douste-Blazy maire de Toulouse À ce moment-là, je demande à mon chauffeur de partir tout de suite. Quelqu'un me dit : "C'est l'Onia, la poudrerie", comme on appelle l'usine depuis toujours. Au fur et à mesure que l'on s'approche, je vois des cendres partout sur la rocade. Quatre ou cinq voitures sont retournées. Les gens sont hagards, se demandent ce qu'il s'est passé. Je continue, on fait un slalom entre les voitures. Les quatre pneus de la voiture crèvent. Je continue quand même. En arrivant, je vois des centaines de personnes sortir plus ou moins blessées. Une catastrophe absolue.

Eric Cabanis photoreporter à l'AFP Je prends mon scooter, mes appareils photo et je pars en ville à la recherche de cette explosion. Je me dirige vers le palais de justice. Je vois des vitres brisées, des gens affolés, mais quelqu'un me dit que ce n'est pas ici. Je fais demi-tour, j'essaie d'appeler le bureau mais il n'y a aucun réseau. Je passe en haut de l'avenue du Muret. Une femme ensanglantée me dit : "Monsieur, c'est à l'Onia que ça s'est passé." Je descends lentement l'avenue en scooter sur un tapis de poussière jaunâtre, sous un ciel jaunâtre et avec cette odeur de soufre. Je ne vois plus rien, je gare mon scooter et j'avance. Quelqu'un me donne un masque. Beaucoup de gens quittent l'usine, moi je fais le contraire. J'ai besoin de faire des photos, l'AFP a besoin de photos. Je ne pense qu'à ça. J'ai même l'impression d'être en retard. Je marche plus vite.

Pauline Miranda riveraine J'essaye de me sortir de l'endroit où je me trouve. Je prends la contre-allée et là je vois ce champignon jaune. Je ne cherche pas à comprendre, pour moi c'est AZF qui a pété, c'est une réalité. J'arrive à ma résidence, en bordure de la rocade. Et là, il n'y a presque plus rien. On me dit : "Pauline, ne rentre pas, Pauline, ne rentre pas." Mais il faut que je prenne mon téléphone pour joindre mon mari, qui travaille du côté de Bellefontaine. Avec ces scènes, je me dis : "C'est pas possible, il est mort."

Christian Pizzocaro directeur opérationnel du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Garonne Je connais très bien l'usine, je sais que les locaux de la direction sont au sud. J'y vais tant bien que mal à pied, puisqu'il est impossible de rouler sur la route qui longe AZF. Et là, je croise une personne qui sort, qui m'identifie : "Monsieur, vous êtes responsable des pompiers ? Je vous avertis, il va y avoir une deuxième explosion au moins aussi puissante que la première dans les vingt minutes qui viennent." Bien sûr, je suis déstabilisé, je lui demande qui il est. "Je suis ingénieur technico-commercial." Des pensées parasites m'envahissent. Je suis complètement isolé, je n'ai aucun contact avec les collègues, je ne peux donner aucun ordre.

Eric Cabanis photoreporter à l'AFP J'arrive devant l'usine, elle est détruite. Il faut que je rentre. Le portail est détruit, c'est apocalyptique, il ne reste plus rien. Plus rien. Je vois un bras sortir d'une voiture, quelqu'un est mort là… Des pompiers cherchent les blessés et évacuent les gens. Et moi je suis là, devant cette mer de sable qui recouvre tout.

Christian Pizzocarodirecteur opérationnel du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Garonne Je reviens vers l'entrée nord et je tombe complètement par hasard sur deux personnes qui sortent d'AZF de la porte du milieu. Ils m'abordent et me disent que les systèmes de sécurité ont globalement bien fonctionné. "On pense qu'il n'y aura pas d'effet domino dans les six heures qui viennent." Toujours les mêmes questions : "Qui êtes-vous ? Que faites-vous ?" - "Je suis ingénieur process." "Je suis technicien."

"Me voilà, patron des pompiers, avec une pièce de monnaie, et je ne peux pas jouer à pile ou face, ce n'est pas possible."

Je prends finalement la seule décision qui peut être prise : appliquer le principe de précaution et demander l'évacuation de Toulouse par zones de 500 mètres, en sachant pertinemment que ce sera très certainement sans efficacité et que ça risque d'ajouter de la panique à la panique. Néanmoins je n'ai pas le droit de ne rien faire. Dans cet état d'esprit, je m'apprête à rejoindre ma voiture pour essayer de faire passer cet ordre. Et là, je revois des personnels du Samu, des personnels de l'usine, des sapeurs-pompiers qui ressortent d'AZF. Ils ne toussent pas, n'ont pas les yeux qui pleurent, ne sont pas indisposés par des vapeurs. A priori, je n'ai pas de fuite massive et grave, sur le plan toxicologique, à l'intérieur d'AZF.