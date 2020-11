Immersion à la Pitié-Salpêtrière : "L'hôpital public est une machine qui fonctionne bien"

L'entrée de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris, le 26 février 2020 (IAN LANGSDON / EPA)

La réalisatrice de ce documentaire, Isabelle Wekstein, a passé plusieurs semaines, jour et nuit, dans le service de pneumologie, médecine intensive et réanimation de l’hôpital, pour comprendre comment tient un établissement de santé en pleine crise sanitaire. Elle raconte y avoir vu "de la fatigue, du dépassement de soi, de l’épuisement... J'ai surtout vu des femmes et des hommes extrêmement concentrés sur leur travail avec une extraordinaire implication."

Quand les patients guérissent, sortent de réanimation, vont mieux, on voit la joie et le soulagement du personnel soignant. Certains patients racontent avoir créé des liens très fort avec les soignants "en montrant qu’ils sont conscients des conditions de travail très difficiles des équipes de soins, poursuit Isabelle Wekstein. Ce qu’on a voulu montrer c’est que malgré tout l’hôpital a tenu."

