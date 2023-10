Guerre entre Israël et le Hamas : "La façon la plus juste de montrer la réalité, c'est de donner la parole à ceux qui l'ont vécue", selon le directeur d'i24NEWS

La chaîne d’information israélienne i24NEWS est en édition spéciale depuis le 7 octobre 2023, jour de l’attaque terroriste du Hamas sur le sol israélien. Son PDG, Frank Melloul s’explique sur le traitement de l’information en temps de guerre.

Temps de lecture : 7 min

Frank Melloul est le PDG de la chaîne d'information i24NEWS qui appartient au groupe de Patrick Drahi (BFM TV) et émet aux États-Unis, dans les pays arabes et en France. Forte de 150 journalistes elle détient trois chaînes : une en français, une en anglais et une en arabe. Depuis sa création il y a dix ans, i24NEWS cherche à contrer Al Jazeera et à apporter une vision indépendante de l'actualité au Proche-Orient et dans le monde. En ces temps incertains, Frank Melloul assure que ces chaînes ne s'inscrivent pas "dans cette guerre d'information. On la vit et on la reporte", dit-il

franceinfo : Depuis le 7 octobre, votre chaîne est passée en mode édition spéciale permanente avec un bandeau "Israël en guerre" incrusté. Mercredi, votre chaîne répétait à partir de 10 heures les informations de Tsahal selon lesquelles l'hôpital à Gaza n'avait pas été atteint par un engin israélien, que le nombre de victimes était moindre que celui indiqué par le ministère de la Santé palestinien. Comment avez-vous recoupé l'information avant de la reprendre ?

Frank Melloul : C'est très simple. Nous avons trois chaînes une en français, une en anglais et en arabe, ce qui montre la diversité de la newsroom d'i24NEWS et ce qui nous permet aussi de recouper des informations puisque nos journalistes sont à la fois en contact avec les autorités israéliennes, et puis nos journalistes de la chaîne arabe qui font partie des groupes WhatsApp, du Hamas, du Hezbollah et des correspondants à Gaza. Cela nous permet de recouper les sources avant de les annoncer. Et de citer, bien entendu, d'où elles viennent. Alors quand on cite une source qui vient de l'armée israélienne, eh bien on le dit et quand on cite une source qui vient du ministère de la Santé palestinien et du Hamas, on le dit également.

On assiste à une guerre de récits, d'informations. Les images sont atroces. Vos journalistes sont sur le terrain. Est-ce qu'i24NEWS s'inscrit dans cette guerre d'information ?

On ne s'inscrit pas dans cette guerre d'information. On la vit et on la reporte. Cela fait dix ans qu'on existe. Malheureusement, durant ces dix dernières années, nous avons eu à couvrir plusieurs fois les conflits entre Israël et le Hamas ou le Djihad islamique. Mais il y a effectivement une dimension totalement nouvelle dans ce conflit, quand le Hamas s'est infiltré en Israël et a perpétré les exactions qu'on a pu voir, non seulement il s'est introduit en territoire israélien, mais il a pris le monopole de la communication. Pendant des heures, nous avons pu voir des vidéos plus ignobles les unes que les autres, être postées sur TikTok, sur Snapchat. Des vidéos difficiles à croire dès le début. Le parti pris par i24NEWS, c'est de montrer ces images. Et aujourd'hui, ce qui est assez nouveau également dans le traitement de ce conflit, c'est que nous avons des familles des victimes, des familles des otages qui nous contactent, qui nous envoient elles-mêmes des vidéos et qui nous demandent de les montrer et qui viennent s'exprimer sur notre antenne.



Sur votre antenne, en effet, il y a beaucoup de témoignages de victimes ou de familles de victimes. Mercredi, on pouvait voir le père d'un jeune assassiné lors de la rave. Finalement, que peut-on montrer ? Que faut-il cacher ? Et comment ne pas devenir un outil de propagande ?

"Le meilleur moyen de ne pas être un outil de propagande, c'est de donner la parole à ceux qui ont vécu les choses." Frank Melloul, directeur de la chaîne d'information i24NEWS à franceinfo

Nous donnons l'antenne à l'armée israélienne et aux partisans du Hamas, nous avons des Gazaouis qui s'expriment régulièrement sur notre antenne. Nous avons aussi des porte-paroles de l'armée israélienne. Mais je crois que la façon la plus juste de montrer la réalité, c'est de donner la parole à ceux qui l'ont vécue. Et tous ces témoignages qui se succèdent sur notre antenne... Encore une fois, peut-être qu'au début nous les avons sollicités, mais il devient de plus en plus naturel de la part des familles de nous demander de venir s'exprimer sur notre antenne parce qu'ils connaissent l'impact international de notre chaîne. Elles veulent faire savoir au monde, qu'elles veulent raconter au monde ce qui s'est passé.