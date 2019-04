Européennes : France 24 veut "expliquer ce qu'est l'Europe des citoyens", pas "des bureaux et des costumes gris"

Marc Saikali, directeur de France 24 (sur franceinfo mercredi 3 avril 2019) (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

À quelques semaines du scrutin, France 24 propose à ses téléspectateurs de monter à bord du "Bus de l'Europe" pour partir à la découverte des citoyens européens à travers une série de dix reportages et de cinq portraits intergénérationnels, en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Les reportages seront diffusés tous les jours à partir du 13 mai dans le Journal de l'Europe. De Paris à Milan en passant par Vienne et Berlin, Karina Chabour, Anaïs Guérard, Clovis Casali et Mohamed Farhat iront à la rencontre de celles et ceux qui sont et qui font l'Europe et des lieux emblétiques du Vieux Continent.

"Avec ce bus, nous voulons expliquer ce qu'est l'Europe des citoyens et ne pas nous cantonner à l'Europe des bureaux et des costumes gris" Marc Saikali, directeur de France 24 franceinfo

La chaîne d'information internationale avait déjà expérimenté ce genre d'opération aux États-Unis en 2012, au Maghreb en 2013 et en Amérique latine en 2018.

Le "Bus de l'Europe" a déjà fait escale à Paris le 2 avril. Il sera à Milan (Italie) du 3 au 6 avril, à Ljubljana (Slovénie) du 6 au 9 avril, à Vienne (Autriche) du 9 au 12 avril, à Budapest (Hongrie) du 12 au 16 avril, à Cracovie (Pologne) du 16 au 20 avril, à Berlin (Allemagne) du 20 au 24 avril, à Sonderborg (Danemark) du 24 au 27 avril, à Groningue (Pays-Bas) du 27 au 30 avril et terminera sa course à Bruxelles (Belgique) du 30 avril au 3 mai.

