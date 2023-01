Docu-fiction "L’affaire d’Outreau" sur France 2 : "Dans cette affaire, il n’y a eu que des victimes"

Agnès Pizzini et Olivier Ayache-Vidal, co-auteurs du docu-fiction "L'affaire d'OUtreau", sont les invités d'Info médias, mardi. Ils retracent avec brio ce scandale pédo-criminel devenu fiasco judiciaire.

Tout a été dit sur l’affaire d’Outreau. Mais jamais de cette manière. Pour la première fois, un documentaire mélange réalité et fiction pour raconter, vingt ans après, comment le viol de quatre enfants par leurs parents s’est transformé en soupçon de réseau pédophile, avec des innocents accusés et enfermés pendant trois ans sans être écoutés par un juge pétri de certitudes. L'excellent docu-fiction que diffuse France 2 mardi 17 janvier s'appelle tout simplement "L'affaire d'Outreau"

Tous les décors de l’affaire ont été reconstitués dans un immense studio. Six protagonistes (l’un des enfants victimes et cinq accusés à tort) témoignent et sont confrontés à leur double, un acteur qui joue leur rôle. Ils peuvent intervenir dans des situations qu’ils ont vécues. Un docu-fiction magistral, signé Agnès Pizzini et Olivier Ayache-Vidal. Ils sont les invités médias de Célyne Baÿt-Darcourt.