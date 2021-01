"Des filles et des règles" : la série de TV5Monde+ qui brise le tabou des menstruations

Bande annonce "Des filles et des régles" sur TV5Monde+. (CAPTURE D'ECRAN YOUTUBE)

Telles des copines, quatre jeunes femmes discutent en vidéo sur WhatsApp. Elles vivent en France, au Canada, au Maroc et au Sénégal. Le thème de leurs échanges : les règles. Hélène Seingier, rédactrice en chef des Hauts-Parleurs, un réseau de reporters à travers le monde, a eu l’idée d’évoquer ce sujet universel mais encore tabou : "Si cela concerne toutes les femmes partout dans le monde, il y a des spécificités dans chaque pays, chaque culture. Au Maroc, la jeune fille reçoit des dattes et un verre de lait quand elle a ses premières règles. En France, une vieille légende dit qu’on ne peut pas faire de mayonnaise quand on a ses règles. Les quatre intervenantes parlent sur un ton jeune, non pas sans tabou parce qu’elles sont parfois gênées mais elles montrent que tout cela est naturel." Une série informative pour les femmes mais fortement conseillée aux hommes, qui comprendraient mieux ce que vivent leurs compagnes, mères, filles ou employées.

Mise en ligne depuis deux mois sur TV5Monde+, Des filles et des règles est très bien accueillie : "Au Sénégal, Fatima a été reçue au ministère de la Femme. En France, les profs de SVT trouvent que c’est une bonne façon de parler de ce sujet à leurs élèves".