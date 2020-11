Christophe Sommet, directeur d'Ushuaïa TV : "La chaîne est écolo, engagée, parfois militante"

Christophe Sommet, directeur d'Ushuaïa TV. (CAPTURE ECRAN / FRANCEINFO)

Les téléspectateurs des années 80 et 90 se souviennent des images spectaculaires tournées par Nicolas Hulot pour son émission "Ushuaïa" sur TF1. Pour surfer sur la notoriété de la marque, le groupe a créé en 2005 Ushuaïa TV, seule chaîne au monde dédiée à la nature. La ligne éditoriale n’a pas changé : "Nous mettons la protection de l’environnement au cœur de notre programmation, à travers des magazines, des documentaires et des films. Ushuaïa TV est écolo, engagée, parfois militante. On est plutôt sur un traitement positif et solaire des sujets mais on ne se met pas des œillères non plus", explique Christophe Sommet, le directeur de la chaîne thématique.

Loin de se contenter de montrer un flux de paysages plus magnifiques les uns que les autres, Ushuaïa TV appelle le téléspectateur à agir pour la protection de la planète : "On ne peut pas tout attendre de la classe politique. Prendre son destin en main, c’est possible. C’est pourquoi on met en lumière les artisans du changement". Avec 13 millions d’abonnés et une présence dans une trentaine de pays francophones, la chaîne affiche une progression constante, notamment auprès des jeunes.

Christophe Sommet dirige aussi Histoire TV, qui diffusera à partir du 7 décembre une série-documentaire événement : Esclaves avec l’acteur américain Samuel L. Jackson. L’histoire de 400 ans de trafic humain entre l’Afrique et le Nouveau Monde. Un gros investissement pour la chaîne, qui dispose d’un budget propre, comme Ushuaïa TV. "On vit des abonnements et de la publicité. Comme tout le monde, on a subi une baisse de chiffre d’affaires publicitaire avant l’été. Mais rien de catastrophique !" dit Christophe Sommet.