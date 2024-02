Cérémonie des César : "Judith Godrèche sera présente ce soir et aura un rôle important"

La cérémonie des Césars, le 23 février, sera encore une fois présentée de façon collégiale, présidée par Valérie Lemercier avec parmi les maîtres de cérémonie Benoît Magimel, Juliette Binoche et Jean-Christophe Zadi. C'est la grande soirée du cinéma français, la grande vitrine de Canal+, pour montrer son importance dans le cinéma français. Mais avant cette 49e cérémonie, une manifestation de la CGT spectacle est prévue devant l’Olympia pour dire stop aux violences et au silence dans le milieu du cinéma, bousculé par les accusations contre Gérard Depardieu et la prise de paroles de nombreuses comédiennes comme Judith Godrèche et Isild Le Besco.

Jean-Marc Juramie, directeur général adjoint des antennes de Canal+, en charge de l'antenne et des programmes tient d'abord à rappeler que l'année 2023 a été "exceptionnelle" pour le cinéma. "On a fait 180 millions d'entrées en salles cette année, en hausse de 20 %. On est en train de rattraper le niveau d'entrées en salles d'avant le Covid. Et la particularité de ces 180 millions d'entrées en salles, c'est que 40% sont fait sur le cinéma français. Donc on a la chance d'avoir un cinéma français qui se porte extrêmement bien", explique-t-il.

Une antenne coupée en cas d'intervention "non attendue"

Jean-Marc Juramie revient ensuite sur une prise de parole attendue de Judith Godrèche pendant la cérémonie et précise que "bien entendu, elle aura un rôle important ce soir dans cette 49e cérémonie des César", sans dévoiler lequel précisément. Sur les violences faites aux femmes, selon lui, le problème "concerne au-delà du cinéma français". Et pour le directeur des programmes de Canal+ "Le groupe Canal+ a toujours été très en amont sur ces sujets-là et donc nous le ferons et vous verrez ce soir, vous avez pu longtemps attendre la forme que ça prendra".

Il explique ensuite que des syndicats "ont souhaité s'exprimer" et qu'ils seront "entendus sur le tapis avant la cérémonie". Mais il précise que "s'il devait y avoir une intervention non attendue, l'antenne serait coupée".