César 2024 : "Le règne animal" et "Anatomie d'une chute", deux succès en salles qui partent grands favoris

Quel sera le film qui sortira grand vainqueur ? À suivre vendredi 23 février en direct sur franceinfo, La 49e cérémonie des César se tient vendredi 23 février à Paris. Côté cinéma, le grand duel du soir va surtout se jouer entre les films Anatomie d'une chute et Le règne animal. Les films de Justine Triet et Thomas Cailley ont plus de points communs que des choses qui les opposent.

Deux longs-métrages labellisés "film d'auteur" qui cassent les codes et ont su séduire le public en salle. 1,1 million d'entrées pour Le règne animal et près d'1,7 million désormais pour la Palme d'or Anatomie d'une chute, qui continue par ailleurs sa moisson de récompenses à l'international. À eux deux, ils représentent 23 nominations - 12 nominations pour le premier, 11 pour la deuxième. Justine Triet peut devenir ce soir la première femme récompensée pour sa réalisation depuis Tonie Marshall, il y a 24 ans.

Raphaël Quenard nommé trois fois

Chez les comédiens, les performances de Marion Cotillard, Léa Drucker et Sandra Hüller ont dû donner des maux de tête aux votants pour la catégorie meilleure actrice. Chez les hommes, cela se joue sans doute entre Arieh Worthalter, excellent en Pierre Goldman et Benjamin Lavernhe qui a incarné l'Abbé Pierre, mais ne pas sous-estimer le jeune qui monte, Raphaël Quenard, omniprésent et nommé trois fois : meilleur acteur dans Yannick, révélation dans Chien de la casse et meilleur coréalisateur d'un court-métrage documentaire pour L'Acteur.

Les récompenses du cinéma français se déroulent dans un climat très lourd lié aux accusations de violences sexuelles contre plusieurs réalisateurs, mais aussi notamment Gérard Depardieu.