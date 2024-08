Yannis Philippakis et le regretté Tony Allen s'associent le temps d'un EP

Yannis Philippakis, le leader du groupe de rock anglais Foals et le batteur nigérian Tony Allen, fondateur de l'afrobeat se sont rencontrés pour enregistrer cinq titres avant la mort du batteur en 2020. Ils sont présents sur un EP, "Lagos Paris London", sous le nom de groupe de Yannis and the Yaw.

Entre Yannis Philippakis, rockstar amoureuse des rythmes africains, et Tony Allen, artisan de l'afrobeat, l'entente musicale était plus qu'une évidence. Elle transparaît au fil de cinq titres enregistrés à Paris. Le groupe éphémère formé en 2017 comprend aussi Vincent Taeger et Vincent Taurelle, amis et collaborateurs fusionnels de Tony Allen.

Tout ce petit monde s'est retrouvé en studio, au creux de l'hiver. Yannis Philippakis terminant une éreintante tournée mondiale avec Foals et son admiration sans borne pour Tony Allen en bandoulière. "Il a juste créé un rythme, qui a lui-même créé un genre, l'afrobeat, détaille Yannis Philippakis. Avec Foals, ça nous a inspirés dès le début. Il a cette présence mystique en tant que musicien, parce qu'ils sont peu nombreux à avoir réussi à réarranger quelque chose comme une batterie, pour créer un nouveau langage à partir de ça."

Les échanges culturels

Lagos Paris London cultive le mélange, les différences qui se nourrissent avec le rythme au centre, il s'agit tout simplement d'un album de passionnés. "En entrant dans le studio, j'étais super excité, bien conscient que j'allais rencontrer l'une de mes inspirations musicale, raconte Yannis Philippakis. À l'époque, je sortais de tournée avec Foals et c'était comme deux mondes qui se rencontraient, mais nous nous sommes immédiatement entendus. J'ai branché ma guitare et dans la minute, Tony a commencé à jouer et le premier titre était terminé pour le repas de midi."

La mort de Tony Allen, en avril 2020, ne leur a pas laissé le temps d'en faire davantage, ou de tourner avec ces chansons emballantes, mais ces cinq titres de Lagos Paris London laissent un témoignage et une richesse folle.