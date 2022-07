"La Cité en flammes" : le nouveau roman de Don Winslow

Après sa trilogie sur le narco trafic, La Griffe du chien, Cartel et La Frontière, Don Winslow inaugure une nouvelle triade, inspirée des tragédies de la mythologie grecque comme L’Iliade ou L’Énéide. Il nous plonge cette fois dans les années 1980, dans la ville de Providence, où les mafias italienne et irlandaise se partagent le territoire. La capitale de l’Etat du Rhode Island sur la côte est des États-Unis a réellement été le théâtre dans ces années de trafics divers et intensifs et de règlements de comptes sanglants.

Don Winslow nous raconte le destin d"un jeune Irlandais réservé, fils d'un parrain sur la touche, assez peu enclin à la violence, mais qui, par la force du destin, va être au centre d'une guerre impitoyable que vont se livrer Irlandais et Italiens.

Et on retrouve la vision du monde de Don Winslow, très pessimiste, et sa capacité à décrire les violences de son pays. Jean Esch est le traducteur des derniers romans de Don Winslow. Dans ce roman, on retrouve également l'écriture de Winslow, à la fois proche de ses personnages, avec subtilité et délicatesse, et avec en même temps des dialogues d'une rare précision, vifs, bruts, sans filtre et violents.

Le héros de Don Winslow est une sorte d'Ennée contemporain. L'écrivain a toujours soutenu que le roman noir s’enracinait dans l’Antiquité, ou dans le répertoire shakespearien.

La Cité en flammes est donc le premier roman d'une nouvelle trilogie signée Don Winslow, et cette trilogie sera la dernière de Winslow, après ces trois romans, l'auteur américain a affirmé qu'il arrêtait sa carrière d'écrivain.

La Cité en flammes de Don Winslow est paru chez Harper Collins.