PODCAST. La vaccination

La vaccination (FILIPPOBACCI / E+)

Quand on parle de lutte contre les virus, contre les maladies qu’ils génèrent, on pense souvent traitement préventif via la vaccination.

La recherche est d’ailleurs en cours pour tenter de trouver une parade au Sars-Cov-2 avec des dizaines d’équipes qui travaillent actuellement à travers le monde à la création d’un vaccin qui nous protégerait à l’avenir

Comment les vaccins ont tout changé

Comment cette avancée scientifique vieille d’un siècle et demi a-t-elle bouleversé notre rapport à ces agents pathogènes ? Sur quelles pistes travaillent actuellement les chercheurs ? La défiance de plus en plus grande vis-à-vis de la vaccination notamment en France peut-elle être un frein ?

Eléments de réponse avec Marie-Paule Kieny, virologue et vaccinologiste, experte en santé publique et ancienne sous directrice générale de l’OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé.