Ils ont fait l'actu. L'exploit américain de Simon Pagenaud, pilote d'Indycar

Simon Pagenaud, pilote Indycar. Le français a remporté en 2019 pour la troisième fois de sa carrière le Grand Prix d'Indianapolis. (BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Le pilote entre dans la légende du sport automobile. Signe de l'exploit réalisé par le Français, Donald Trump a reçu Simon Pagenaud à la Maison Blanche pour le féliciter. Depuis sa victoire à Indianapolis, le Français a une autre ambition: décrocher encore au moins trois succès pour devenir le pilote le plus titré des 500 Miles.

Il faut vivre des moments difficiles pour être meilleur ensuite Simon Pagenaud à franceinfo

En attendant, peut-être un jour, d'exaucer son rêve, le pilote de la Vienne poursuit l'aventure américaine qu'il a débutée en 2006. "Je suis toujours sur mon petit nuage, j'ai accompli un de mes plus grands rêves" sourit Simon Pagenaud qui n'a plus un instant à lui depuis sa victoire car, en tant que vainqueur, il est devenu l'ambassadeur des 500 miles d'Indianapolis. "Au début de ma carrière, j'ai dû consentir des sacrifices énormes" raconte le pilote qui – en arrivant aux Etats-Unis – ne parlait pas anglais et a dû tout reconstruire après avoir quitté sa vie française. "Je pense qu'il faut vivre des moments difficiles pour être meilleur ensuite".

Simon Pagenaud poursuit maintenant le championnat Indycar qui s'achèvera début octobre aux Etats-Unis. Dans quelques jours, le pilote sera en France pour célébrer sa victoire à Indianapolis. Histoire de promouvoir l'Indycar, la cousine américaine de la Formule 1, Simon Pagenaud espère être reçu par Emmanuel Macron. Après tout, il a déjà rencontré Donald Trump.