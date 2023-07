Ils ont fait l'actu. Cyrille Chauveau, secouriste français lors du séisme de février en Turquie

Sandrine Etoa-Andegue revient sur les événements marquants de l'année. Et ce sont ceux qui les ont vécus qui vous les racontent. Lundi 24 juillet : le lieutenant-colonel Cyrille Chauveau, qui a participé aux opérations de secours après le séisme de février 2023 en Turquie.

Le 6 février 2023, en pleine nuit, le sud de la Turquie est secouée par un puissant séisme de magnitude 7,8 suivi d'une réplique de magnitude 7,5 dans la Syrie voisine. La France envoie dès le lendemain 73 sapeurs-sauveteurs de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Nogent-Le-Rotrou, dont le lieutenant-colonel Cyrille Chauveau.

Première destination : la ville d'Osmanye, où ils resteront 24 heures à la recherche de survivants parmi les décombres, aidés par les chiens et les radars qui permettent de détecter un mouvement jusqu'à dix mètres de profondeur.

À 40 ans, le lieutenant-colonel Chauveau est passionné par son métier de sauveteur, mélange d'adrénaline et d'engagement : lui qui revient d'une mission de lutte contre les incendies de forêt au Canada, se souvient de la Turquie. Il venait d'être envoyé pour la première fois sur un séisme.

Des villes en ruines

Avant la course contre la montre pour sauver des vies, confie-t-il, il y a l'immense défi logistique. Pour travailler et vivre en toute autonomie, les secours ont amené 24 tonnes de matériel depuis Paris, qu'il a fallu acheminer de l'aéroport d'Adana jusqu'à Osmanye, ville fantôme et sinistrée où ils sont restés 24 heures puis d'Osmanye à Antioche, après un périple de huit heures. Quelques mois après cette mission, à Antioche, en ruines, il garde en mémoire des sensations visuelles et sonores.

Cyrille Chauveau et ses collègues sont revenus en Turquie fin avril, après une cérémonie officielle organisée par les autorités d'Ankara pour remercier les secours de la centaine de pays qui sont intervenus. Le séisme en Turquie, l'un des plus meurtriers du XXIe siècle, a fait plus de 55 000 morts selon le bilan officiel et plus de cent milliards de dégâts d'après les autorités turques.