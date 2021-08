Histoires d'info. Les beaux perdants : Mikhaïl Kalachnikov, inventeur génial d’une arme diabolique

Ils ont subi un ou des échecs et ils ont été célèbres. Thomas Snégaroff nous fait revivre les moments les plus épiques de leur vie. Mikhaïl Kalachnikov a mis au point un fusil d'assaut en 1947 en URSS. Il n'en a tiré aucun profit car son brevet appartient non pas à lui, mais à l'Armée rouge.