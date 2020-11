Comment "Star Wars" a influencé la conquête spatiale

Impossible d’oublier l’arrivée de Luca Parmitano sur le parking du centre spatial de la NASA, à Houston, Texas. Au volant de sa petite voiture européenne, il s’est garé juste à côté de nous et des immenses véhicules américains. Il s’est approché de nous avec un grand sourire en nous saluant. “Il y a trop de monde ici, on va aller ailleurs, dans un endroit qui me tient à cœur ”, nous a immédiatement lancé l’astronaute italien de l’Esa, l’agence spatiale européenne.

(Devant le réacteur de la fusée Saturn V. © Matthieu Mondoloni / France Info)

C’est au Rocket parc, le parc des fusées situé quelques kilomètres plus loin, que Luca Parmitano a souhaité poser pour son portrait. Dans un immense hangar, il nous a montré les portraits des astronautes qui ont fait l’histoire de la conquête spatiale avant lui. Puis, il s’est arrêté devant Saturn V.

Car, nous dit-il, le rêve a toujours été son moteur et c’est en rêvant devant La Guerre des étoiles qu’il a pour la première fois imaginé être astronaute.

Nous sortons l’appareil photo et Luca Parmitano prend la pose. Naturellement, il lève les yeux vers le ciel, vers ces étoiles qu’il a approchées lors de son voyage dans l’espace en 2013. De là-haut, aux commandes de la navette Soyouz, il s’est rappelé de son rêve d’enfant : voler comme Luke Skywalker.

Deux semaines après la publication de cet article, Mark Hamill, alias Luke Skywalker dans Star Wars, a vu la vidéo de Luca Parmitano dans Génération Jedi. Sur Twitter, l'acteur, qui reprendra son rôle dans l'épisode VII, s'est dit "honoré d'avoir inspiré quelqu'un comme [Luca]". "Les effets spéciaux m'ont permis de jouer un héros, Luca Parmitano en est un vrai !" Un joli message pour l'astronaute italien.

What an honor to inspire someone like this! Special effects allowed me to play a hero,@astro_luca is the real deal! https://t.co/2ETWBRyZb9