Comment "Star Wars" a permis aux Indiens Navajo de préserver leur langue

(Darreck Franlin, fan numéro un de Star Wars chez les Navajos © Matthieu Mondoloni / France Info)

Darrick Franklin nous attend dans le grand hall du musée de la nation navajo. Un bâtiment installé à l'entrée de Window Rock, Arizona, la capitale de cette nation éclatée sur plusieurs Etats. Avec un grand sourire, le professeur de navajo nous explique qu'il est le "fan numéro un de la saga dans la réserve ".

Darrick Franklin a prêté sa voix à plusieurs Stormtroopers dans ce projet un peu fou qui justifie notre venue au sein de la réserve : le doublage de La Guerre des étoiles en dineh, l'autre nom de ce peuple amérindien. Un projet visant à faire la promotion de cette langue auprès des plus jeunes.

Traduire Star Wars , le premier film de tous les temps à jamais avoir été doublé dans une langue amérindienne, est une fierté pour les Navajos. "Star Wars a contribué à sauver notre langue ", affirme-t-il.

Lorsque nous lui proposons de le prendre en photo, Darrick Franklin, accepte tout de suite. "Je connais un très bel endroit, je passe prendre mes affaires et je vous y emmène ". Et le professeur se fait guide pour nous emmener dans les collines qui surplombent le désert. A la nuit tombée, il revêt sa cape de Jedi, se saisit de son sabre, et prend la pose alors que le soleil finit sa course derrière les montagnes.

Le visage à peine éclairé par la lumière verte du sabre, les montagnes rougeoyantes derrière, les phares d'une voiture qui passe sur la route au loin, offrent un cadre parfait. Darrick Franklin retient sa respiration. L'espace d'un instant, nous ne sommes plus dans le désert américain mais sur Tatooine…

Les fans au service des bonnes causes

