Comment "Star Wars" a sauvé Lego de la faillite

(A 5 et 6 ans, les deux cousins, Baptiste et Batti, sont fans de Star Wars © Matthieu Mondoloni/France Info)

Dans la chambre qu’il partage avec sa grande sœur, le petit Batti collectionne les jouets Star Wars. Il y a des Lego, des figurines de 10 ou 30 centimètres, et une série de costumes : un clone trooper, Dark Vador, un Jedi. “J’adore me déguiser en Star Wars ”, explique tout sourire le petit garçon. A six ans, il a déjà vu les six films et s’est aussitôt passionné pour cette galaxie très lointaine.

Des étoiles dans les yeux, il raconte que son personnage préféré est Obi-Wan Kenobi. “Il est trop fort et il ne bascule pas du côté obscur. ” Il attrape dans une caisse sa robe brune et sable, sort un sabre laser en plastique et s’amuse à refaire les scènes de la saga avec son cousin, venu ce jour-là en costume de mini Dark Vador. “Tu étais comme un frère pour moi Anakin ! Mais tu as choisi le mal ! ”

Les deux enfants croisent le fer – ou plutôt le plastique – et se livrent un combat acharné. Pas de vainqueurs, sinon il y a dispute. Nous leur proposons une séance photo. Ils prennent un air sérieux, “un air de Jedi , concentré” et lèvent leurs sabres laser. La nouvelle Génération Jedi est prête.

