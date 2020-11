Comment “Star Wars” inspire les grands esprits de notre monde

(Alain Musset en Dark Vador. © Matthieu Mondoloni / France Info)

La première fois que nous avons rencontré le géographe français Alain Musset, c’était à l’occasion d’un déjeuner. L’astrophysicien Roland Lehoucq nous l’avait présenté comme un “grand fan de Star Wars ”. Pendant près de deux heures, nous avions parlé de physique, d’urbanisme, de notre société et de la façon dont on pouvait lire notre monde différemment avec la saga. Les deux scientifiques et amis s’étaient lancés, amusés, dans un débat sur l’origine de la Force, sur son existence supposée, convoquant Kant ou Leibniz. “Star Wars est plus qu’un simple divertissement, nous avait dit Alain Musset. Il y a différents degrés de lecture. ”

Le géographe, directeur d’études à la très sérieuse École des hautes études en sciences sociales (EHSS), nous avait ainsi parlé de sa passion pour la saga, de sa collection de sabres-laser, de son livre De New York à Coruscant dans lequel il fait un parallèle entre les villes de la saga et celles de notre planète. Il nous a également parlé de son costume de Dark Vador, “entièrement fait maison ”. Il nous avait proposé de venir chez lui, en banlieue parisienne, pour nous le montrer. Nous avons immédiatement accepté.

Quelques mois plus tard, nous nous sommes rendus dans son petit pavillon à l’est de Paris pour l’interview. Après une demi-heure, Alain Musset nous a proposé de passer son costume pour la photo. “L’attache de la cape, c’est un bout de la laisse du chien, le plastron, c’est un accessoire récupéré dans un salon de coiffure, la ceinture une boîte de coton-tiges… Il n’y a que le casque que j’ai acheté ”, a souri le géographe en revêtant l’armure du seigneur Sith. Quelques minutes plus tard, il a pris place dans sa cuisine, a allumé son sabre-laser rouge. Intrigué, le chien est venu s’asseoir juste à côté de son maître, Dark Vador, offrant à la scène un délicieux décalage et une illustration de l'importance prise par Star Wars dans notre monde. Nous avions notre photo.

Star Wars a popularisé la culture geek

